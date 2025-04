Rafa Nadal espera su segundo hijo: esto es todo lo que sabe hasta ahora

Muchos de los seguidores del extenista profesional Rafa Nadal se han sorprendido al saber la gran noticia que ha adelantado la revista 'Semana' este miércoles: el deportista y su mujer Mery Perelló esperan su segundo hijo.

Rafa Nadal anunció el pasado 10 de octubre del 2024 que ponía fin a su carrera profesional como tenista. La noticia fue un choque para todo el país, ya que Nadal es uno de los deportistas españoles más reconocidos, así como uno de los que más premios ha conseguido.

Un largo romance

Nadal y su mujer, Mery Perelló, se conocen desde la adolescencia, pues compartían tierra natal: la localidad mallorquina Manacor. Tras 14 años de romance, la pareja se consolidó en el 2018, cuando se casó.

Mery Perelló y Rafa Nadal se dan un beso. / Europa Press

Lo cierto es que ambos no van a ser padres primerizos, puesto que cuentan con la experiencia de su primer hijo, que nació el 7 de octubre del 2022. Su bebé, que ahora tiene dos años y medio y que se llama Rafa, como su padre, ya espera un hermanito o hermanita con el que se llevará unos tres años de diferencia.

Recientes sospechas

En el reportaje fotográfico de la revista 'Semana' se intuye que Perelló podría estar en el segundo trimestre del embarazo. El pasado 27 de marzo se celebró un acto donde asistió la mujer del tenista, en calidad de directora de la Fundación Rafa Nadal. Desde entonces, han proliferado los rumores debido a la elección que hizo de un look muy holgado, pero nadie ha podido confirmar su estado.

Ser padre, un sueño

La pareja siempre ha mantenido su vida privada muy al margen de la carrera profesional de Rafa Nadal. Sin embargo, el tenista ha hablado en algunas ocasiones de cómo ha cambiado su vida desde que es padre.

En el primer programa de la nueva edición de 'El hormiguero', en septiembre del 2024, el tenista contó que ver a su hijo cada vez que llegaba a casa le cambiaba "el humor drásticamente", sobre todo, en una época de mala racha deportiva, justo antes de tomar la decisión de retirarse.

El mallorquín siempre había dicho que formaría una familia cuando pudiera dedicarse al 100%. Así mismo lo confesó en el 2020, cuando aún no tenía a su primer bebé, en el programa 'Tu casa es la mía' de Bertín Osborne: "A mí me encantaría ser padre. Siempre pensé en serlo cuando me retirara, sobre los 26 años, pero tengo 34 y aquí sigo".

Tiempo completo

Ahora, Mery y Nadal, con 36 y 38 años respectivamente, amplían su familia y serán padres de nuevo. Tras retirarse de su profesión, a la que dedicaba mucho tiempo y esfuerzo, el extenista podrá atender las responsabilidades que suponen traer otra vida al mundo, pero esta vez, a jornada completa.