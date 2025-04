María Pombo: sus deseos de ampliar familia y la importancia de su marido en su vida

La Roche Posay celebra su 50 aniversario y allí han posado multitud de rostros conocidos como María Pombo, que lucía un bronceado envidiable tras estar "cinco días sabáticos en Miami" y "muy contenta" por volver a estar de nuevo en un photocall.

La influencer ha confesado que esta Semana Santa se va a Cantabria "a disfrutar con mis hijos" aunque "nos hace bastante malo", pero "no pasa nada" porque va a aprovechar al máximo de su familia.

En cuanto a su desvinculación de sus firmas de moda, ha confesado que "necesito centrar energías y hacer algo al cien por cien" porque "no puedo pretender querer estar en todo". De esta manera quiere "priorizar en cosas que me hagan realmente ilusión" y "cerrar esta etapa de manera bonita".

Feliz en este momento, María ha desvelado que "me encantaría ser madre de familia numerosa y, si Dios quiere, tendré otro" pero "sin presión" porque ahora "toca disfrutar de mis niños".

Además, también ha tenido unas bonitas palabras para su marido: "Pablo, lo es todo para mí" porque "es la persona que me ha dado la confianza absoluta en mí misma, me ha hecho ser la mujer que soy y siempre lo diré, aunque es un fastidio, porque cada mujer tendría que encontrar su camino sola y no necesita ningún hombre, pero para mí sí que ha sido un antes y un después el encontrarme con una persona como Pablo".

Por último, cansada de que se siga especulando sobre una posible enemistad con Dulceida, la influencer ha zanjado el tema asegurando que "no hay polémica y con ella tampoco la hay" porque "no pasa absolutamente nada entre nosotras, no hay mal rollo".