Los tres miembros de la Casa Real que son noticia esta semana

Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis. El pódcast de EL PERIÓDICO especializado en prensa del corazón, con Laura Fa y Lorena Vázquez al volante, ha vuelto a servir a modo de repaso de la actualidad más reciente de los famosos. Con la Casa Real como gran protagonista del primer acto del programa y algunos personajes tan públicos como morosos en el cierre del mismo, las mujeres han sido el hilo conductor de un capítulo en el que no ha faltado de nada.

Letizia y Sofía comparten portada

Hasta tres noticias potentes han llevado el sello de la Familia Real este miércoles en las portadas de revista. La primera en ser mencionada por las Mamarazzis ha sido la visita de la reina Letizia a una clínica estética. Ha sido la revista '¡Hola!' la que ha desvelado las fotografías de la monarca, casual e informal como pocas veces la habíamos visto, por las calles del barrio madrileño de Tetuán.

Ha compartido portada con su hija, la infanta Sofía, cuya renuncia a la formación militar también ha sido noticia en el día de hoy. Así, la hermana menor de la princesa Leonor rechaza seguir sus mismos pasos, aunque confirma que seguirá cursando sus estudios en el extranjero.

La denuncia de Juan Carlos I a Corinna Larsen

Pero si hay una noticia sobre la Casa Real que ha causado revuelo estos días es la denuncia que Juan Carlos I ha interpuesto, a título personal y en Suiza, contra Corinna Larsen. El emérito busca así recuperar nada más y nada menos que 65 millones de euros que, presuntamente, había prestado a la empresaria alemana para que esta se los guardase temporalmente como si de su testaferro se tratase. La versión de ella, en cambio, es muy distinta: esta fortuna era parte de un "regalo" por las ayudas que el exmonarca recibió en sus negocios (algo así como una comisión).

¿Qué necesidad había, pues, de reavivar el fuego ahora? Cabe recordar que en el pasado Larsen presentó desde Reino Unido una demanda contra el padre de Felipe VI por acoso e injurias, después de haber sufrido supuesto espionaje y episodios coactivos por parte de los servicios de inteligencia españoles (CNI).

El departamento de comunicación de la Casa Real, por su parte, ha emitido un comunicado desvinculándose de nuevo de cualquier "decisión personal", para la cual no fueron consultados, tal como subrayan en la nota.

Isabel Jiménez y Álex Cruz anuncian su separación

La revista 'Semana' ha optado por anunciar en exclusiva la separación de Isabel Jiménez y Álex Cruz, tras 16 años de matrimonio. Eso sí, a pesar de que la relación está en una etapa complicada, las partes no dan por cerrado el matrimonio, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación. La mejor amiga de Sara Carbonero, Isabel, estaría atravesando una situación compleja dentro de su relación, que iría más allá de terceras personas y otros típicos problemas de pareja.

De acuerdo con 'Informalia', Sara Carbonero tiene conocimiento de los motivos de esta separación, que parece haber sido tomada por la propia Jiménez. También se menciona que Sara Carbonero enfrentó una situación similar en el pasado relacionada con un miembro de su familia.

Cristina Pedroche y David Muñoz, ¿separados?

Otra pareja que tampoco pasa por su mejor momento es la conformada por Cristina Pedroche y David Muñoz. Ha sido la revista 'Diez Minutos' la que ha lanzado la bomba, asegurando que la periodista madrileña "juega al despiste" con su separación. Ambos habrían llevado cabo una separación física en plena crisis: ella ha vuelto junto a su hija a su vivienda familiar de Vallecas, mientras que él ha optado por trasladarse a un hotel cerca de DiverXO, su restaurante. Si bien los rumores apuntan a que el matrimonio no pasa por su mejor momento, las Mamarazzis guardan precaución al no hablar de separación definitiva.

Con todo, la versión de la presentadora y el chef contradice a las especulaciones: ante la llegada de su segunda hija, ambos estarían inmersos en la construcción de una nueva vivienda y, en el entretiempo, habrían decidido separar sus caminos.

Pedroche, además, ha anunciado que el próximo día de Sant Jordi (23 de abril) estará en Barcelona para su firma de libros.

Denuncia interesada a Anabel Pantoja

Con permiso de la futura paternidad de Rafa Nadal y Mery Perelló, anunciada este miércoles en exclusiva por 'Semana' (si bien '¡Hola!' ha precisado que la mujer del tenista ha superado el ecuador de su embarazo), otra madre que sigue en el foco mediático es Anabel Pantoja. Tanto la sevillana como su pareja, David Rodríguez, siguen tratando de recuperar la normalidad en sus vidas. Así lo demuestra el reportaje publicado por 'Lecturas', en el que, de la mano del paparazzi Raúl 'Aplausito', se inmortaliza un día en familia en la playa como cualquier otro.

Sin embargo, la demanda interpuesta por el abogado Jesús Alexis Bethencourt por supuestos malos tratos a raíz de unos vídeos emitidos por 'De Viernes' amenaza con volver a poner patas arriba la vida de la sobrina de Isabel Pantoja. Las imágenes, supuestamente, muestran cómo la pareja zarandeaba el carrito en el que iba la pequeña Alma. A la espera de conocer si el juez admite este trámite, las Mamarazzis han denunciado que este proceso sea en realidad la estrategia llevada a cabo por "un señor que pasaba por la calle y quiere publicidad".

Ivonne Reyes y Cesc Fàbregas inauguran la sección de morosos

Con el nombre todavía por decidir (algunos hablaban de 'Morosos S.A.'; otros, de 'Mororazzis') y sin dejar lugar a la imaginación, las Mamarazzis han inaugurado su sección de famosos morosos. Lo han hecho con dos nombres. El primero de ellos ha sido el de Ivonne Reyes. La actriz venezolana concedió hace apenas unas semanas una exclusiva a 'Lecturas' en la que reconocía tener muchas deudas y se acogía a la ley de la segunda oportunidad. Poco después, aparecía también en 'De Viernes'. Más allá de que ambas entrevistas debieron suponer un buen pellizco de dinero, a oídos de las Mamarazzis ha llegado que Reyes todavía no ha pagado a su equipo de estilistas, con el cual trabajó en ambas ocasiones. Y no solo eso. Según el entorno cercano de las personas afectadas, la intérprete no ha dado ningún tipo de explicación y no responde siquiera a las llamadas al teléfono.

Los tres miembros de la Casa Real que han sido noticia esta semana Noticia / EL PERIÓDICO

Por otro lado, se encuentra el exjugador del FC Barcelona Cesc Fàbregas. El exfutbolista catalán, ahora afincado en la prestigiosa ciudad italiana de Como, equipo al cual entrena, tendría todavía pendiente el pago a una constructora que se encargó de llevar a cabo las obras por valor de 70.000 euros en una de sus propiedades, ubicada entre Gavà y Castelldefels. De nuevo, ante la inoperancia y ausencia de respuestas por parte del que fuese campeón del mundo con la Selección Española en 2010, la parte afectada ha requerido intervención judicial.

