Joana Sanz, la mujer de Dani Alves que se aferra a la maternidad

Solo tres días después de darse a conocer la absolución de Dani Alves por agresión sexual, su esposa, la modelo Joana Sanz (Tenerife, 1992), sorprendía con otra noticia inesperada: la de su embarazo. “Qué presión social tan aterradora”, reflexionaba en su Instagram al anunciarlo, pero no se refería a un proceso judicial tan mediático que ha llevado a pronunciarse incluso a una vicepresidenta del Gobierno, sino a su vía crucis personal con la esterilidad. “Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis”, escribía.

Cinco años después, Joana Sanz y Dani Alves, a quien por otra parte ni menciona en su post, serán padres de una niña, “con lágrimas de felicidad y con un alivio enorme por este nuevo comienzo”, según explicaba la modelo a la revista ‘¡Hola!’, en portada.

Portada de la revista Hola / EP

Joana Sanz dice que siempre creyó en la inocencia de Alves, aunque en algún momento le planteó el divorcio y él no se lo quiso dar, según ella misma ha explicado. La supuesta agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona de la que se acusa al futbolista coincidió en el tiempo con la muerte de la madre de Sanz, una mujer con esquizofrenia con un tumor en el útero a la que, según expuso la modelo también en su Instagram, no se “tomaron en serio” por su enfermedad mental. Tras el fallecimiento de su madre y en el punto álgido del caso Alves, Joana Sanz se refugió en su carrera.

Imagen de primeras marcas

Desde que con 17 años ganara el concurso ‘Supermodel of the World’ de la agencia Ford, Joana Sanz ha protagonizado campañas publicitarias para primeras marcas como Jimmy Choo o L’Óreal Hair y, con su 1,80 de estatura, ha desfilado en las pasarelas de Nueva York, París y Milán. No obstante, hace unos meses anunció que se tomaba un respiro en lo profesional, tras “verse obligada a trabajar con una gran sonrisa” y tragarse “las lágrimas de tanto dolor”.

Al final, optó por testificar a favor de su marido, al que sirvió como atenuante que ella declarara que la noche del Sutton “volvió a casa muy borracho, oliendo a alcohol”, hasta el punto de desplomarse en la cama sin que pudieran hablar sobre nada de lo ocurrido. Tampoco se divorció. La modelo, que ha necesitado apoyo psicológico durante el proceso, pensó en lesionarse con una daga tras la primera llamada telefónica con Dani Alves desde la cárcel. “No pretendía cortarme, pero necesitaba que todo ese dolor que tenía dentro saliera fuera porque lo de dentro no se puede curar”, expuso en el programa ‘De viernes’ (Telecinco), que también le preguntó por sus sentimientos hacia la supuesta víctima de Alves. “Yo pienso en mí porque, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer”, resolvió.

Sin padres ni hermanos, Joana Sanz cree que la bebé que espera le aliviará “la sensación de orfandad y vacío”, ha confesado en redes sociales. Aunque en los últimos meses se le ha visto más en su Tenerife natal, donde en marzo del año pasado se compró un piso, que en la fabulosa mansión que comparte con Alves en Esplugues del Llobregat, su maternidad en ciernes parece haber reforzado la decisión de permanecer junto al futbolista. Por lo pronto, le ha apoyado desde su Instagram en sus nuevos negocios tras la absolución, una marca de açaí, un superalimento amazónico.

