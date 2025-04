Así son los 'looks' del público del 080 Barcelona Fashion: "El día que no te miran es un día perdido"

Los asistentes a la 080 Barcelona Fashion lucen sus mejores galas para conquistar el mundo de la moda. Muchos buscan abrirse camino en una industria complicada, algunos ya forman parte de ella y quieren mostrar sus creaciones, mientras que otros simplemente buscan inspiración para sus carreras artísticas. La reivindicación, la sostenibilidad y la expresión pura de las personalidades de cada uno protagonizan la última edición de la semana de la moda catalana.

La malagueña Sacramento (de nombre artístico, Mis Papelicos, 'influencer' con más de 600.000 seguidores en Instagram) y la barcelonesa María (Opulence) acaparan todas las miradas en la semana de la moda catalana. Sacramento lleva un 'look' de segunda mano con una chaqueta de Kim Rosario, una diseñadora berlinesa, mientras que María ha rediseñado la chaqueta que luce para darle una segunda vida y ha optado por una falda de Dominnico. "La 080 es más europea que Madrid y me gusta el ambiente. La gente se viste y se atreve ", celebra la creadora de contenido. No temen llamar la atención con sus 'outfits': " El día que no te miran es un día perdido ".

Toti llegó a Barcelona desde Mallorca para buscar un futuro en el mundo de la moda, ya que las opciones en la isla eran mucho más limitadas. "Aquí puedo ser lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Es algo que realmente me gusta porque no me hace sentir tan bicho raro como me hacía sentir en Mallorca", declara el modelo y diseñador. Para él, la moda es "una forma de liberarse", explica. "Sirve para decir quién eres tú y cómo quieres salir al mundo para presentarte. No está para seguir una orden", reivindica el creativo.