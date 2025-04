Mel Gibson podrá volver a tener armas, pese a su condena por violencia de género

El actor Mel Gibson podrá poseer pistolas de nuevo, después de que una condena en 2011 por violencia de género le prohibiera tener armas de fuego. Una década más tarde, con el nuevo gobierno de Trump, el Departamento de Justicia de EE.UU. restituirá ese derecho, junto a otras ocho personas que se publicaran próximamente en el Registro Federal. Así lo ha revelado el New York Times, que apunta además la estrecha afinidad entre el presidente de Estados Unidos y el actor de 'Mad Max', un firme republicano que además ha sido nombrado 'embajador de Hollywood.

Gibson fue sentenciado por un juez de California a tres años de libertad condicional por golpear a su entonces novia. Aunque el actor se declaró inocente del cargo, la ley federal prohíbe a la mayoría de las personas condenadas por violencia de género poseer un arma de fuego. Todo este asunto provocó controversias en el Departamento de Justicia, debido a que Elizabeth Oyer, abogada de indultos del departamento, se negó el mes pasado a aceptar la restitución del derecho del actor a poseer un arma. Fue despedida al día siguiente.

La influencia de Trump

En una entrevista con The New York Times, Oyer confeso que un alto funcionario del Departamento de Justicia le había dicho que el derecho de Gibson a poseer un arma debía ser restituido debido a su relación personal con el presidente. La negativa de la abogada no fue una decisión política, sino que se basó en no haber realizado una investigación de antecedentes sobre el caso de Gibson, extremadamente preocupante a causa de la condena por violencia de género.

Ni el representante de Gibson ni el Departamento de Justicia han respondido a la solicitud de comentarios por parte de The New York Times. Mientras que la Casa Blanca tampoco contestó, pero volvió a dirigir la solicitud de comentarios al anterior departamento.