Roberto Leal: desde el fichaje de María José Campanario hasta las fotografías de la Princesa Leonor

Roberto Leal ha estado presenta hoy en la presentación de las nuevas novedades de Oral B al ser la nueva imagen de la marca. "Un orgullo" para él porque "es una marca que nos representa y que está asociada a unos profesionales, con un argumento sólido".

Feliz por su etapa profesional, el presentador de televisión ha cumplido cinco años frente a 'Pasapalabra' y está saboreando el éxito con 'El Desafío', un programa en el que "he hecho alguna prueba que otra, pero no sé si me atrevería a hacerlo".

Allí, el periodista ha hablado de los nuevos fichajes de este programa, como del de María José Campanario, de la que ha asegurado que "se lo está tomando muy en serio, está entrenando muchísimo" y como persona la ha definido como "maravillosa".

Además, ha explicado que "todos tenemos un grupo de WhatsApp para que cuando arranca la edición nos demos ánimos" porque se crean "vínculos muy intensos" debido a la cantidad de horas que pasan juntos.

En ese aspecto, el presentador ha hablado de cómo ha sido trabajar con Victoria Federica en la edición pasada, una persona que "nunca había trabajado en un programa de televisión", que ha estado "muy expuesta", pero que "lo ha hecho muy bien".

Por último, Roberto también ha hablado de las imágenes de la Princesa Leonor en bikini, que "no las he visto", pero le ha restado importancia porque "no hay que poner el foco en ese tipo de cosas porque no creo que sea nada diferente".