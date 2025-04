La famosa cantante que estuvo "locamente enamorada" de Val Kilmer

El antiguo Batman y estrella de acción Val Kilmer ha fallecido a los 65 años este martes, día 1 de abril.

El actor ha podido marcharse por la puerta grande, tras haber interpretado por segunda vez al piloto Iceman Kazansky en la que será su última película, 'Top Gun: Maverick', de 2022, que fue todo un éxito en taquilla el año de su estreno.

La trama del segundo filme continuaba con la rivalidad entre los pilotos de combate: el personaje de Kilmer y Tom Cruise, como ya ocurría en la primera entrega, de 1986.

Su vida personal

El fallecimiento del actor ha hecho recordar sus mejores momentos, no solo en su carrera profesional sino en su vida personal, entre ellos su breve relación con la cantante Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, con quien construyó un vínculo muy fuerte.

"Estaba locamente enamorada de Val Kilmer y él me dejó", confesó la cantante en una entrevista en noviembre pasado con el presentador de radio y televisión Howard Stern. La pareja comenzó su relación romántica en 1982. La diferencia de edad que había entre ambos -13 años- dio mucho que hablar a los medios de comunicación de la época.

Un vínculo inquebrantable

La relación comenzó al mismo tiempo que Kilmer despegaba como actor, que se preparaba para su primer estreno como protagonista: 'Top Secret!', en 1984.

La artista actualmente tiene 78 años y, tras su ruptura, jamás ha tenido malas palabras para Kilmer. La cantante siempre ha señalado lo gran persona que era y lo importante que fue para ella el vínculo con él, a pesar de solo estar juntos durante dos años.

Val Kilmer, por su parte, cuatro años después de romper con Cher, se casó con la actriz británica Joane Whalley, que ha sido su esposa hasta la actualidad y con quien ha tenido dos hijos.

A pesar de que ambos recondujeron sus vidas, la pareja siempre ha mantenido la amistad, incluso cuando Kilmer enfermó, Cher fue uno de sus mayores apoyos.

El punto y aparte de Val

Kilmer permaneció un tiempo al margen de la industria del cine a causa de un cáncer de garganta, que le mantuvo apartado desde 2014.

A mediados del 2021, el actor se recuperó de la dolencia, pero la quimioterapia y la traqueotomía se llevaron su característica voz, que posteriormente sería clonada con Inteligencia Artificial para poder continuar con su carrera.

Una carrera de admirar

Sin embargo, no ha sido el cáncer el causante de su muerte, sino una neumonía, según ha informado su hija Mercedes Kilmer a 'The New York Times'.

Kilmer alcanzó la fama internacional con el estreno de 'Top Gun', pero interpretó otros papeles que le hicieron consolidarse en la industria del cine. Fue, por ejemplo, Jim Morrison en 'The Doors' o Batman en 'Batman Forever'.