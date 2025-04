Ruth Ortiz habla sobre el libro del asesino de sus hijos José Bretón: "Las partes que me he enterado que más me han dolido..."

El pasado día 27 de marzo, la editorial Anagrama anunció que no va a publicar de momento el libro sobre el asesino José Bretón.

El sello barcelonés ha anunciado que "voluntariamente" respetará la petición de las medidas cautelares que solicitó la Fiscalía de menores, que pidió paralizar la distribución de la obra escrita por Luisgé Martín. Pese a que un juez denegó esas medidas cautelares, recuerda Anagrama, el sello ha decidido suspender la distribución del libro "sine die".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha aplaudido la medida, a la vez que ha instado a que se tome una decisión definitiva sobre la obra.

"Pensar en Ruth Ortiz"

Gabilondo recalca que en la lucha entre el derecho a la libertad de expresión y creación y el derecho de las mujeres, "con independencia de cualquier otra cosa, en este momento tenemos que pensar en ella. Tenemos que pensar en Ruth Ortiz", la madre de los dos niños asesinados por su exmarido José Bretón.

"Yo he tenido la ocasión de hablar con ella [Ruth Ortiz] y cuando uno se pone en su lugar y en lo que eso significa, pues yo creo que es la voz suya la que tenemos que escuchar. Y ella es muy partidaria de que no se publique ese libro", recordó en Madrid el pasado domingo.

"Me siento muy mal"

Unas palabras que la propia Ortiz se ha encargado de resaltar en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' este lunes. "Me siento muy mal, porque antes del día 11 [cuando la llamaron para informarla de que se había escrito el libro] estaba bien. Vamos, llevaba una vida, dentro de lo que cabe, normal". "He aprendido a llevar el dolor lo mejor que he podido y, dentro de lo que cabe, estaba bien", ha asegurado en el programa.

La idea de volver a revivir el asesinato de sus hijos en 2011, que en el libro hubiera "intervenido el asesino de mis hijos", le hace daño. "La información que me ha llegado [sobre el libro] también me ha hecho daño. Las partes que me he enterado que más me han dolido no quiero ni repetirlas, vamos. No quiero repetirlas", ha añadido en la entrevista.

"[Bretón] ha conseguido ponerse en contacto conmigo indirectamente para hacerme daño", ha explicado, mientras ha añadido que para su exmarido, sus hijos "eran objetos". "Estoy segura de que también quería terminar conmigo", ha sentenciado.