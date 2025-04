Pablo Motos para 'El hormiguero' en directo para conseguir las primeras palabras de Miguel Ángel Revilla contra el rey Juan Carlos

El rey emérito Juan Carlos I ha emprendido acciones legales contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla por las supuestas “expresiones calumniosas e injuriosas” manifestadas por el político entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Guadalupe Sánchez, la abogada elegida por el monarca -la misma que representa a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid- ha anunciado en un comunicado que los comentarios de Revilla atentan contra el honor del exjefe del Estado.

Los comentarios

Aunque no se especifiquen los comentarios, en más de una ocasión el político se ha referido al rey emérito como un "apátrida fiscal", llegando incluso a afirmar que los españoles le pagábamos las amantes.

Por todo ello, Juan Carlos I pide 50.000 euros a Revilla por calumnias y por vulnerar su derecho al honor.

A todos por igual

Ante esto, el expresidente de Cantabria, que ha acudido a 'El hormiguero' 32 veces, rechazó la propuesta de Pablo Motos de volver al programa para hablar de la querella.

Según el presentador “quiere tratar a todos los medios por igual” y pretende hacer las primeras declaraciones en una rueda de prensa.

Declaraciones

“Hemos hablado antes del programa y le he dicho '¿quieres entrar?'. Me ha dicho no, que mañana [por este miércoles] va a dar una rueda de prensa y quiere tratar a todos los medios por igual'”, explica el presentador.

Pese a ello, Motos consiguió algunas declaraciones en exclusiva sobre lo que iba a decir ante los medios: “Su tesis es que un 'inviolable' se mete con un ciudadano que paga sus impuestos en España religiosamente y que lo hace desde un paraíso fiscal”.

“Además, Revilla no es aforado porque, cuando fue presidente, quito los aforamientos de Cantabria, cosa que dice que no se atreve a hacer nadie”, avanza Motos.

La rueda de prensa

Este miércoles, Miguel Ángel Revilla ha defendido el mismo argumento en su comparecencia ante la prensa. “Es injusto y mezquino que un inviolable demande a un ciudadano de a pie”, expresa.

También explica que se enfrenta a una situación contra la que no se imaginaba vivir y que le hace sentir rabia.

Enfrentarse al rey emérito

"No es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del que ha sido nuestro Jefe de Estado", asegura.

De momento, Revilla se encuentra a la espera de recibir la demanda anunciada por Juan Carlos I, en la cual le reclama rectificar públicamente sus declaraciones y una indemnización de 50.000 euros que, de serle abonados, serán donados a Cáritas.