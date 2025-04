Karla Sofía Gascón desata otra polémica en 'El hormiguero': "Me sentí reflejada en la crucifixión"

La actriz Karla Sofía Gascón ha vuelto a ‘El hormiguero’ este martes, día 1, tras las polémicas generadas en los últimos meses por la salida a la luz de unos tuits antiguos con contenido racista.

Gascón, que en ese momento se encontraba en plena promoción de la película ‘Emilia Pérez’, vio cómo su carrera daba un giro de 180º y sufría vetos a su asistencia a actos e insultos en redes sociales.

Vuelta a televisión

La actriz, que tras la polémica ha concedido pocas entrevistas -una de las primeras, hace justo dos meses, a la CNN- se ha vuelto a sentar en un plató de televisión.

Pablo Motos ha sido el encargado de volver a recibirla para hablar con ella sobre su nuevo libro, ‘Lo que queda de mí’, y sobre la experiencia negativa que ha vivido este último año en la industria.

Gascón ha entrado en plató con un elegante traje blanco y negro y ha empezado la entrevista con el humor que la caracteriza: "Pensaba que me ibais a bajar la música, pero hoy la necesitaba, por lo que me ha venido muy bien", bromea.

El hambre y las ganas de comer

Motos ha querido recapitular todo lo que ha pasado en su vida en estos últimos meses:

“Viniste en noviembre para presentarnos tu película Emilia Pérez. Te estabas llevando todos los premios. Eras una promesa en los Óscar... hasta que salieron unos tuits antiguos tuyos y, en horas, pasaste a ser linchada con una crueldad que yo no había visto desde antes de las redes”.

Ante esto, la actriz contesta con un refrán: “Se juntó el hambre con las ganas de comer[...]. Hubo gente que quiso destrozar esta película y tuvieron que destrozarme a mí".

"Se juntaron esas personas transfóbicas, personas de ultraderecha que no nos pueden ver a las personas trans”, manifiesta.

Continúa la controversia

La conversación con el presentador no está exenta de declaraciones controvertidas: “Mi favorita para ganar el Óscar era yo. Creo que mi trabajo ha sido algo inigualable en muchos aspectos".

Pese a mostrarse entera tras esta época tan dura en el magacín de Antena 3, Gascón reconoce que todavía no lo ha superado del todo y no está tan bien como puede parecer: "No lo estoy tanto, la verdad, ha sido muy duro. Estaba en París y, sin ser yo católica en absoluto, fui a una iglesia pequeñita que hay allí y me sentí reflejada en la crucifixión", explica.

Su peor momento

Además, la actriz cuenta que llegó a pensar en lo peor: "Ese día estaba paseando por el [río] Sena con unos lagrimones tremendos y llegué a pensar que igual era una buena idea quitarme de en medio y tirarme. Luego me di cuenta de lo fría que está el agua del Sena y me lo pensé mejor”, acaba.

A pesar de haber vivido momentos tan duros, Gascón afirma que ha logrado perdonar todo lo que pasó: "Yo he acabado entendiendo el porqué hace las cosas todo el mundo. Y cuando tú encuentras una explicación, lo único que te queda es perdonar. Perdonar, y también sentirse perdonada por los demás.