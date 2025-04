David Beckham cumple 50 años: los secretos de su fiesta

David Beckham, leyenda del futbol inglés, parece que no ha podido esperar a cumplir los 50 -el día 2 de mayo- y ha decidido adelantar su fiesta de cumpleaños al pasado domingo, día 30.

El exfutbolista se ha mostrado muy agradecido por redes en su adelanto de las celebraciones del quincuagésimo aniversario: "¡Qué suerte tener amigos y familiares increíbles con quienes comenzar las celebraciones del 50 cumpleaños!", ha publicado en Instagram, agradecido a toda su familia, sobre todo a su mujer Victoria Beckham.

Fiesta de estrellas

Se han podido conocer detalles de la fiesta del excentrocampista inglés, como quienes fueron los asistentes: no faltaron miembros de su familia, famosos y futbolistas españoles.

La lujosa fiesta, organizada por su esposa Victoria Beckham, tuvo lugar en Miami (Florida, EEUU) en el restaurante Cpriani Downtown Miami. Esta ciudad estadounidense se ha convertido en la segunda casa de la familia Beckham, después de adquirir el Inter Miami CF, equipo del cual es copropietario. La cena estuvo amenizada de buena música, a cargo de DJ D-Nice, un reconocido pinchadiscos.

En el evento se han reencontrado grandes estrellas como Leo Messi -que fue con su mujer Antonella Roccuzzo-, Tom Brady, Shaquille O'Neal, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez e, incluso, el reconocido cantante Marc Anthony.

David Beckham ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías, al que ha adjuntado una dedicatoria para todos los asistentes a su fiesta de cumpleaños: "Así que pensé en empezar a celebrarlo un poco temprano, una noche tan especial en Miami. Tan afortunado de tener amigos y una familia increíble para empezar las celebraciones de los 50".

Su esposa Victoria también ha querido homenajear a su marido en redes y ha publicado unas fotos agradeciendo también la presencia de las personas que les rodeaban en ese día tan especial.

Lionel Messi no ha querido faltar al evento, después de que su relación con Beckham se haya estrechado tras la incorporación del futbolista argentino al Inter Miami CF.

Familia de modelos

La familia Beckham estuvo presente casi al completo, porque ni el primogénito de los Beckham Brooklyn, ni su mujer, Nicola Peltz, pudieron asistir.

Sin embargo, Romeo Beckham, el mediano de los cuatro hermanos, fue acompañado de su nueva novia, Kim Turnbull, mientras que su hijo pequeño, Cruz, asistió con Jackie Apostel, su pareja desde hace un año.

Harper Seven, la benjamina de la familia, apareció en la fotografía destacando con su 'look' y melena estilosos y su rostro juvenil. En los comentarios de las fotografías, la belleza de Harper Seven fue de lo más comentado.