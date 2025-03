El fiscal pide 18 meses de cárcel para Gérard Depardieu y dos años de inhabilitación

“Se trata de una agresión sexual material e intencionada”, declaró este jueves el fiscal durante el proceso judicial contra el célebre actor francés, Gérard Depardieu, antes de solicitar una pena de prisión suspendida de 18 meses por agresiones sexuales a dos mujeres en 2021.

En su escrito de acusación, que solicita que la suspensión vaya acompañada de un período de prueba de tres años, el fiscal Laurent Guy recordó que las víctimas eran "mujeres en situación de inferioridad social y fuera de sintonía con la celebridad del agresor", puesto que los abusos fueron a dos mujeres que trabajaban en el set de rodaje de la película 'Les Volets Verts'. Este último “goza de notoriedad, de un aura y de un estatus monumental en el cine francés”, insistó la fiscalía.

En la pena que solicitan contra Gérard Depardieu, el ministerio público también incluye la obligación de atención psicológica, una inhabilitación de dos años y la inscripción en el expediente de autores de delitos sexuales. Una marca en el historial habitual en estos casos, que le impediría postular a cualquier cargo público.

Gérard Depardieu, de 76 años, no reaccionó al anuncio, aunque sí quiso hablar por última vez frente al Tribunal antes de la lectura de sentencia que tendrá lugar el próximo 13 de mayo: "Durante tres años me han arrastrado por el barro con mentiras y calumnias que me corroen la sangre", dijo Gérard ante la sala del tribunal antes de abandonarla.

"Me toqueteó por todo el cuerpo"

Amélie, de 54 años, era decoradora de 'Les Volets verts'. En el estrado contó con todo lujo de detalles cómo fue aquella agresión sexual, en la que también hubo testigos. La mujer explicó como quedó "atrapada entre las piernas de Gérard Depardieu", quien "le toqueteó las nalgas y los senos" mientras hacía comentarios de carácter sexual. Gérard Depardieu lo negó rotundamente varias veces, recordando sólo haber tomado a Amélie por las caderas “para no resbalar” de su taburete.

"No veo por qué me divertiría manosear a una mujer. Sus nalgas, sus pechos... No soy un "abusador" de metro", dijo, sentado frente al presidente del Tribunal de París.

La segunda víctima, es una joven de 34 años de la que no ha trascendido su verdadero nombre y a la que los medios franceses han bautizado, como Sarah. Era la asistente de dirección en el set, y tal y como narró en el juicio, el actor había puesto una mano en su nalga que acabó en sus pechos. En su caso, también hubo testigos. Una testigo que presenció el abuso, otros varios que asistieron a la joven en estado de shock, pero también parte del set de rodaje estaba presente al día siguiente cuando Depardieu, obligado a pedir disculpas a la joven, le chilló: "¡Ah, ahí está la alborotadora! ¡Perdón! ¿Ya estás contenta?”, le dijo el actor.

Sin embargo, el actor declaró que "jamás la tocó". "No cometí agresión sexual, creo que la agresión es más grave que eso". “¿Más serio que, ¿qué?” preguntó el abogado de Sarah, Claude Vincent. "Más grave que una mano en las nalgas", se apresuró a responder el actor, que en varias ocasiones se excusó con ser "de otra época".

Una época en la que las mujeres "no hablaban", "no denunciaban" cuando un hombre las tocaba, recordaron las partes civiles en sus alegatos, denunciando una estrategia machista y agresiva de defensa del actor. “¡Mentirosas, histéricas, vayan a llorar!”, gritó Me Assous a Amélie y Sarah. "Durante cuatro días hemos sido testigos no de una estrategia de defensa" sino "de una apología del sexismo", lamentó el abogado Vincent.

"Un agresor sexual durante 50 años"

“Depardieu es un agresor desde hace 50 años con toda impunidad. La sociedad se lo ha permitido, la profesión también. Y las mujeres tienen que callarse ahora. Yo no lo puedo soportar más, por eso no me he callado”, afirmó la actriz, Anouk Grinberg, ante la prensa que se encontraba a las puertas del Tribunal de París. La actriz insiste en que "la ley del silencio en el cine" debe acabar, y las mujeres deben luchar contra los "hombres poderosos" del sector.

Monstruo sagrado del cine francés, mundialmente conocido, Gérard Depardieu también está acusado de “violación” y “agresión sexual” desde el 16 de diciembre de 2020. Durante el juicio, cuatro mujeres además de las denunciantes acudieron a declarar sobre agresiones sexuales entre 2007 y 2015. Todas ellas mencionaron "las manos en los pechos", "la mano en los pantalones", "los gruñidos" de Gérard Depardieu y también el silencio guardado, "porque a los 20 años es difícil ir a la comisaría y presentar una denuncia contra el señor Depardieu", testificó una de ellas.

Aunque, el intérprete de Obélix lamenta el linchamiento público al que está sometido desde hace años, continúa recibiendo apoyo de importantes personalidades del mundo de la cultura, como de su amiga Fanny Ardant (“Ocho mujeres”) o Carla Bruni, que firmó una Tribuna publicada en Le Figaro en defensa de Depardieu.

Ardant aseguró durante el proceso judicial que "nunca presenció un gesto del actor que le hubiera parecido "impactante". También aseguró que podíamos "decirle que no".