Todos los detalles sobre la relación de Risto Mejide y Laia Grassi

Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis. Las especialistas Laura Fa y Lorena Vázquez vuelven una semana más para presentar en este pódcast de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA algunas de las noticias más relevantes de la última semana en el mundo del corazón.

En un programa dividido entre relaciones nuevas que salen a la luz y aquellas que llegan a su fin, el primer nombre en hacer acto de presencia ha sido el de Leonor de Borbón. No se trata de nada nuevo, pues ya son varias las semanas que venimos arrastrando polémica en torno a la figura de la Princesa.

Leonor de Borbón y la denuncia de la Casa Real

Esta "serie de alegrías" –preocupaciones si hablamos de Zarzuela– vive ahora un nuevo capítulo con la denuncia que prepara la Casa Real. Así lo expone el comunicado difundido a través de la agencia EFE, dentro del cual se informa de que emprenderán acciones legales contra el centro comercial Punta Arenas, en Chile, por la difusión de imágenes de la heredera al trono. Pese a que tanto la legislación chilena como la española amparan esta denuncia, resulta sorprendente la decisión, pues un proceso legal de estas características no hará más que generar más ruido del que ha habido hasta ahora.

Sea como sea, lo que está claro es que esta querella servirá también como "aviso a navegantes" para los paparazzi y fotógrafos que aguardan la llegada de Leonor, primero, el 4 de abril en la ciudad chilena de Valparaíso y, más tarde, en Perú. Cabe recordar que la privacidad de sus miembros y los derechos de imagen ya han causado estragos en la Familia Real. Sin ir más lejos, la reina Sofía ya tuvo sus más y sus menos con una aplicación de citas para mujeres casadas que usó sus fotos con fines promocionales.

Todo sobre Laia Grassi, la nueva novia de Risto Mejide

Lo avanzaban las Mamarazzis en exclusiva la pasada semana: Risto Mejide tiene nueva novia. Su nombre es Laia Grassi, una chica catalana, de 37 años, que trabaja como especialista en inteligencia artificial, aunque también comparte la faceta profesional como publicista con su pareja. En su envidiable palmarés, más de 40 premios acreditan una dilatada carrera repleta de trabajos al lado de grandes marcas, como Audi, Coca Cola o Volkswagen.

Fa y Vázquez también han repasado el pasado amoroso de Grassi. Para sorpresa de muchos, su intenso romance con el exfutbolista del FC Barcelona, Alexis Sánchez, la convirtió en una mujer Wag –término referido a las novias de los futbolistas–. Asimismo, también mantuvo un vínculo amoroso con el artista Philippe Shangti, cuyas obras han suscitado interés entre famosos de la talla del dj David Guetta.

Ahora, la revista 'Diez Minutos' se ha encargado ilustrar esta nueva relación con el reportaje fotográfico que protagonizan sus dos involucrados esta semana. Fue el pasado 15 de marzo cuando, tras publicar en su perfil de Instagram un carrusel de fotos junto a la mujer de uno de los mejores amigos de Risto, Grassi se postuló como su posible nueva ilusión. A esto, se sumó otra publicación en redes, esta vez de la misma piedra que el presentador de 'Todo es mentira' –programa en el que, por cierto, ya había participado Grassi– utiliza como foto de perfil en Whatsapp.

Sin poder confirmar si hubo solapamiento entre ambos noviazgos, las Mamarazzis también han contado que Risto ya había mantenido contacto con Grassi cuando todavía mantenía una relación con la actriz Grecia Castta; relación que hacía aguas por todos lados por la diferencia de perfil e intereses entre un lado y el otro de la pareja. Lo que sí está claro es que, tal como ha reconocido un amigo del periodista (ahora, suponemos, casi enemigo), este es "muy hábil" presentando a sus novias. La premisa es simple: las mantiene a la sombra y, cuando necesita que se hable de él, las saca a la luz.

Por último, aunque no menos importante, las autoras del pódcast han destacado que tanto a las últimas tres parejas de Risto –Natalia Almarcha, Grecia Castta y, ahora, Laia Grassi– como al entorno más cercano de Risto les "chirría" la relación que este tiene con la colaboradora de televisión Sarah Pérez Santaolalla.

Adiós a una de las parejas más sólidas

Tras 20 años casados, Tamara y Daniel Roque han decidido separar sus caminos. Así lo ha anunciado la cantante de boleros en una entrevista exclusiva y consensuada con su ahora expareja para la revista 'Semana'. El matrimonio, con cuatro hijos en común, se había erigido como una de las parejas más sólidas del panorama.

En el aire queda la duda en torno a los motivos que han llevado a la artista a comunicar la decisión (tomada por ella) de esta manera. Entre las hipótesis de las Mamarazzis, que uno de los dos o ambos hayan rehecho su vida amorosa al lado de otras personas y eso de pie a que se hable de la ruptura o que simplemente crean que es el momento de hacerlo público. Tampoco descartan que se deba a motivos económicos.

Nuevos detalles sobre el pasado amoroso de Manu Tenorio

Entre los temas de conversación de las muchas cenas a las que han asistido las Mamarazzis en el último mes se encuentra nada más y nada menos que el pasado amoroso de Manu Tenorio. Al parecer, el 'extriunfito' no pierde ocasión de tirar ficha; por lo menos, así era en el momento más álgido de su carrera. Fue después de abandonar la academia de 'OT' cuando, durante una cena de verano en Madrid, el sevillano desveló que había tenido un apasionado encuentro con la cantante Lolita. Ambos llegaron a grabar un sencillo, "no sabemos si antes, después o durante" este supuesto 'affaire'.

Lejos de terminar aquí la cosa, a oídos de las Mamarazzis también ha llegado que Tenorio trató de tener su 'quelque chose' con la actriz y modelo Elsa Pataki durante el rodaje de un videoclip. Ella, no obstante, no estuvo interesada en que su relación fuese más allá de una grabación profesional.

Del pasotismo de Bertín Osborne al proyecto de Isabel Preysler

Ya para ir cerrando el episodio semanal, Fa y Vázquez han nombrado a dos viejos conocidos de la prensa rosa. El primero de ellos ha sido un Bertín Osborne que, pese a partir como flamante fichaje estrella de esta nueva edición de 'Tu cara Me Suena', parece que anda algo falto de motivación. Tratando de no caer en 'spoilers', las Mamarazzis han contado que personas muy cercanas al cantante cuentan que están "sorprendidos" porque "no está dándolo todo como esperaban". Por dinero, desde luego, no será: el madrileño es el participante mejor pagado de la historia del programa de Antena 3.

Mamarazzis: todos los detalles sobre la relación de Risto Mejide y Laia Grassi

Por otro lado, tampoco ha pasado desapercibida la reaparición de Isabel Preysler. En lo que parece un claro intento por "apaciguar las aguas" tras los rumores de infidelidad que rodean a su yerno, Íñigo Onieva, la socialité se reunió para con este y su hija, Tamara Falcó, para compartir una cena. En la mesa, seguro que hablaron del incipiente proyecto que ha tenido a Preysler ocupada y alejada del foco mediático. Y es que la exmujer de Carlos Falcó y Julio Iglesias prepara un libro con sus memorias. Si bien no la escribe ella misma, está claro que, de contar detalladamente algunas de sus experiencias, esta obra podría convertirse en una de las más importantes para la prensa del corazón de este país.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.