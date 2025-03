Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Musk, protagoniza la portada de 'Teen Vogue': "Mi padre es un niño patético"

En un momento en el que Elon Musk cobra cada vez más relevancia en la política norteamericana, Vivian Jenna Wilson, la hija trans del magnate, asegura en la revista 'Teen Vogue' que ha dejado de pensar en su padre. "No pienso darle ese espacio a nadie", declara. "Lo único que vive libremente en mi mente son las 'drag queens'", añade.

En la entrevista, la segunda que concede en sus 20 años, la joven aborda muchos temas diferentes, entre los que se encuentra la complicada relación que mantiene con su padre, de quién decidió distanciarse en 2020 y acabó pidiendo el cambio legal de apellido porque no deseaba "estar emparentada con su padre biológico de ninguna manera". Poco después de que el CEO de SpaceX y Tesla decidiera apoyar oficialmente la campaña presidencial de Donald Trump, el también propietario de X (antes Twitter) afirmó en una entrevista en el pódcast de Jordan Peterson que su hija había sido "asesinada por el virus de la mentalidad progresista".

También aborda el debate sobre los gestos de Musk con las manos en el evento inaugural del presidente Trump en enero: "Esa mierda fue definitivamente un saludo nazi". Y asegura que no le tiene miedo a pesar de ser el hombre más rico del mundo: "Es un niño patético. ¿Por qué debería tenerle miedo a este hombre? ¿Porque es rico?".

Wilson explica en la revista que, cuando decidió hacer la transición y tomar bloqueadores de testosterona, su padre no la apoyó tanto como su madre. También habla del resto de su familia: "No sé cuántos hermanos tengo si incluyo a mis hermanastros". Y es que Musk tiene 13 hijos con cuatro mujeres diferentes: Vivian, Shivon Zilis, Grimes y Ashley St. Clair. Además, explica que no tiene relación con esa parte de la familia y que se enteró del nacimiento de sus hermanastros a través de la prensa.

Oleada antitrans

De pequeña, Wilson luchó contra la disforia de género y ahora está horrorizada por la oleada de legislación antitrans en Estados Unidos, por lo que se ha mudado a Japón. "No siento que la gente se dé cuenta de que ser trans no es una elección", declara. "Obviamente, no solo las personas trans se ven afectadas por la actual administración, también los grupos marginados como los inmigrantes indocumentados y las personas de color", añade.

Respecto a su postura política, la joven explica que es "de izquierdas, no marxista". "Creo en la renta básica universal. Creo en la atención médica gratuita. Creo que la comida, el techo y el agua son derechos humanos. Creo que la desigualdad de la riqueza es uno de los mayores problemas de Estados Unidos en este momento, especialmente de nuestra generación [...] y no creo que la riqueza deba ser acaparada por estos megamultimillonarios que son el 1% más rico, que solo piensan en sus propios intereses", manifiesta.

Fama inesperada

Wilson ha estudiado francés, español y japonés para poder ser traductora, pero ahora está considerando otras posibilidades, como retransmitir en Twitch y ser modelo. También habla de su presencia en las redes sociales Threads y Bluesky, ambas competencia de X ("Soy la reina de Threads") y se plantea "participar en un 'reality'", aunque considera que es "absolutamente patético".

Por el momento, a Wilson no le gusta decir que es famosa porque no siente que haya hecho nada para merecerlo. "Quiero hacer algo para realmente ganarme la atención que he estado recibiendo", apunta. Pero por ahora no monetiza su posición: "No he ganado nada de dinero siendo famosa. No he ganado ni un céntimo".