Taylor Swift se aísla tras ser involucrada en el juicio de su amiga Blake Lively

El 29 de marzo de 2026 tendrá lugar el polémico juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni después de que la actriz denunciara al coprotagonista de "It Ends With Us" (Romper el círculo) por acoso sexual.

Este juicio se ha convertido en una guerra abierta entre Lively y Baldoni, también por la campaña de desprestigio del productor. Y el 29 de marzo serán muchos los famosos que tengan que declarar ante el juez. Entre ellos está Taylor Swift, y varios medios estadounidenses han afirmado que la cantante se ha sentido "utilizada" por su amiga, ya que Baldoni habría mencionado su nombre en uno de los documentos aportados.

Sin embargo, Blake ha logrado que las informaciones no sean públicas porque podría causar un "daño irreparable" para las personas implicadas, entre las que está Swift. De esta manera, las conversaciones no saldrán a la luz. Un portavoz de la actriz ha informado de que el juez "impuso las protecciones necesarias para garantizar el libre flujo de material sin riesgo de intimidación de testigos ni daño a la seguridad de ningún individuo".

Pese a ello, Taylor Swift parece estar en una situación personal complicada y ha desaparecido durante varias semanas en Instagram después de su gira. 'The Daily Mail' ha adelantado que una de las causas de esta etapa de la cantante es el "caso Baldoni", que la ha llevado a una etapa de entristecimiento.

La contrademanda de Baldoni

Por otro lado, la actriz Blake Lively ha pedido al juez que desestime la demanda por difamación que le interpuso el actor Justin Baldoni, al considerar que la está usando como represalia por hablar públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual que ella le imputa, informaron medios locales.

Lively presentó el jueves ante el juez una moción en la que solicita que se desestime esa demanda con la que el actor que fue su coprotagonista en la película le pide una indemnización de 400 millones de dólares. Los abogados argumentan, por su parte, que la actriz está protegida por una ley de California que prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual. La legislación fue promulgada por el gobernador de California, Gavin Newsom, en octubre de 2023, indicó la CNN.