El grave accidente de Gero Arias, el 'influencer' del reto de las 366 dominadas: "Sigo con vida"

El 'influencer' Gero Arias se hizo famoso en redes sociales por protagonizar un ambicioso reto, hacer una dominada más cada día, hasta llegar a las 366 el último día del año. Pero tan solo unas semanas de cumplir con su objetivo, el argentino ha sufrido un grave accidente al caer de un acantilado de 10 metros.

El creador de contenido ha informado este lunes a sus seguidores en redes sociales de su último incidente. "Acabo de tener el peor accidente de mi vida, me caí de un acantilado de más de 10 metros".

Arias sigue ingresado en el hospital tras su caída. "Me fui pegando con distintas piedras. Sigo con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...", ha asegurado desde la habitación. "Cuando caí, una de las piedras que cayó encima de mi mano y me amputó literalmente dos de los dedos", ha añadido.

"Había muchos que pensaban que era mentira... Gente, jamás jodería con esto. Fue algo real, incluso podría ni haberla contado", ha afirmado. Pese a que el accidente podía haber tenido consecuencias mucho peores, el 'influencer' argentino reconoce que "todavía no está seguro si voy a recuperar los dedos, eso lo voy a saber mañana".