El último gesto de Kate Middleton a Carlos III hace saltar las alarmas

La familia real británica es conocida por su riguroso protocolo y su carácter reservado, lo que a menudo da pie a interpretaciones sobre sus gestos y actitudes. En este contexto, un reciente encuentro entre el rey Carlos III y Kate Middleton ha llamado la atención de la prensa y los expertos en realeza, avivando rumores sobre una posible tensión entre suegro y nuera.

Un saludo que no pasó desapercibido

El regreso de la princesa de Gales a la escena pública tras su diagnóstico de cáncer fue uno de los momentos más esperados del servicio anual del Día de la Commonwealth. Su ausencia en la misma celebración en 2024 debido a su enfermedad había generado gran expectación sobre cómo sería su reaparición junto al resto de la familia real.

Sin embargo, lo que debía ser un reencuentro emotivo se convirtió en un gesto analizado minuciosamente. Mientras que el rey saludó a su hijo, el príncipe William, con un cálido abrazo, su saludo hacia Kate Middleton se limitó a una leve sonrisa. La diferencia en el trato generó interrogantes sobre la relación entre ambos y si esto podría ser un reflejo de un distanciamiento.

¿Frialdad o simple protocolo?

Es sabido que los Windsor no suelen expresar afecto en público, y el protocolo real no exige gestos cariñosos en eventos oficiales. No obstante, la falta de una muestra más cercana entre Carlos III y Kate Middleton resultó llamativa, especialmente cuando el monarca ha expresado en varias ocasiones su apoyo y admiración por su nuera.

No es la primera vez que se perciben señales de una posible distancia entre ellos. En marzo de este año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Casa Real compartió en sus redes sociales un homenaje a las mujeres más influyentes de la monarquía británica. Entre las figuras destacadas estaban la reina Camilla, la reina Isabel II, la reina Victoria, la princesa Ana y Sofía de Edimburgo. La gran ausente en la lista fue Kate Middleton.

Esta omisión generó críticas por parte de los seguidores de la realeza, quienes se preguntaron si se trataba de una simple decisión editorial o si había un mensaje oculto detrás. Algunos incluso señalaron que tanto Kate como la princesa Diana, dos figuras extremadamente queridas por el público, habían sido dejadas de lado en esta conmemoración.

El impacto de Kate Middleton en la monarquía

A lo largo de los años, la princesa de Gales ha sabido integrarse de manera impecable a la familia real, manteniendo un perfil discreto y demostrando una actitud ejemplar. No obstante, su reciente lucha contra el cáncer y la manera en que ha manejado su enfermedad la han convertido en una figura aún más admirada.

Las encuestas muestran que tanto Kate como el príncipe William gozan de una popularidad superior a la del propio rey Carlos III y la reina Camilla. Esta situación ha llevado a algunos expertos en realeza a especular que el ascenso en la imagen pública de los príncipes de Gales podría estar generando cierta incomodidad en el monarca.

La postura de la Casa Real

A pesar de todas las conjeturas, el Palacio de Buckingham mantiene su política de no hacer declaraciones sobre rumores o asuntos de índole personal dentro de la familia real. Oficialmente, la relación entre Carlos III y Kate Middleton siempre ha sido descrita como cordial y respetuosa.

No obstante, los gestos en público siguen siendo objeto de escrutinio, y cualquier interacción entre ellos será analizada con lupa en busca de nuevas pistas sobre la dinámica familiar. Mientras tanto, la princesa de Gales continúa enfocándose en su recuperación y en sus responsabilidades reales, manteniendo la compostura y el profesionalismo que la han caracterizado desde su llegada a la monarquía.