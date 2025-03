Luisana Lopilato revoluciona el Festival de Málaga y habla, por primera vez, de su amistad con los Duques de Sussex

El Festival de Cine de Málaga se ha llenado de glamour con la presencia de la actriz Luisana Lopilato, que además de la mujer del cantante Michael Bublé es una de las actrices más populares de Argentina desde que siendo solo una niña saltó a la fama con series de televisión como 'Casados con hijos' o 'Rebelde Way' (donde interpretaba a Mía Colucci).

La artista ha visitado la ciudad andaluza para presentar su última película, 'Mensaje en una botella', junto a su director Gabriel Nesci, y ha conquistado no solo por su belleza y su elegancia -encabezando la lista de las mejor vestidas de la tercera jornada del festival con un vestido bicolor de escote asimétrico de pailletes con maxi lazo sobre el hombro- sino también por su simpatía, derrochando cercanía ante las cámaras en su primera visita a la ciudad.

"Nos encanta España"

"No tuve mucho tiempo, la verdad es que vine por dos días y estuvimos como haciendo prensa todos los días y nuestros dos días a full para poder contarles de qué se trata la película y que la gente pueda venir a verla y que la disfruten, pero estoy disfrutando mucho de Málaga. Hoy me comí un sándwich de jamón y queso que me encantó" nos ha contado con una sonrisa, reconociendo que aunque ha estado "muy ocupada" y no le ha dado tiempo a echar de menos a sus pequeños -tiene 4 hijos con el cantante de 'Haven't met you yet'- está deseando volver a casa para reencontrarse con su familia.

¿Le gustaría vivir en algún momento en España? Como confiesa, "puede ser, por supuesto, por trabajo seguramente en algún momento", y tiene claro que Michael se instalaría en nuestro país con ella: "Por supuesto, sí. Nosotros somos una gran pareja, nos apoyamos entre los dos, así que sí, sí". "Nos gusta la paella y nos encanta España" ha apuntado con una sonrisa de oreja a oreja.

Amistad con los Duques de Sussex

Hace un mes Luisana y su marido coincidieron durante los Invictus Games en Canadá con Meghan Markle y el Príncipe Harry, con los que derrocharon complicidad y confidencias destapando la buena amistad que tienen con los Duques de Sussex. "Somos amigos. Ella es divina, divina, sí. Y Harry también, son muy buenas personas, una pareja entrañable" ha revelado, reconociendo que "no sabe" si volverán a vivir en el Reino Unido en algún momento. "Bueno, igual hoy estoy para hablar de la peli, no estoy para hablar de las amistades" ha zanjado discreta.

Por último, demostrando su cercanía y sencillez, la actriz argentina no ha dudado en dar un consejo a Terelu Campos -a pesar de no saber quién es- de cara a su debut en el teatro con la obra 'Santa Lola' en poco más de un mes: "¿Un consejo para alguien que estrena, y alguien que nunca ha hecho? y, bueno, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, paciencia, hay que respirar, no estar tan nervioso, a mí me cuesta eso, me lo recuerdo todos los días".