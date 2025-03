Qué fue de Susana Bicho: de 'La isla de las tentaciones' a ser el gran apoyo de Anabel Pantoja en los duros momentos

Susana Bicho, pese a su pose discreta, no ha parado en los últimos años. Se dio a conocer en 'Gran Hermano, donde conoció a su novio, Gonzalo Montoya. Con él, años más tarde acudió a 'La isla de las tentaciones'. La cosa no acabó bien. Ella se dio cuenta de que no era feliz en esa relación. Se fue sola. Llegó entonces el momento álgido en la vida de Bicho. Es empresaria y tiene un nuevo novio con el que se va a casar este verano. Además, su figura está muy ligada a Anabel Pantoja, con la que tuvo un negocio que terminó por cerrar, pero la amistad entre ambas está intacta. La influencer ha sido uno de los grandes apoyos de Anabel Pantoja durante el ingreso de su hija y la posterior presión mediática por la investigación de un presunto caso de maltrato infantil.

Susana Molina dio el salto a la fama en 2013 como concursante de 'GH 14', donde no solo participó, sino que se alzó con el premio final y encontró al que sería su amor durante siete años, Gonzalo Montoya. Él entró al programa con su hermano gemelo, pero su personalidad conquistó a la joven. Durante esos primeros años de relación, ella se mudó a Sevilla. Fue entonces cuando conoció a Anabel Pantoja y montaron un negocio de uñas. En 2019, Bicho y Montoya volvían a Telecinco. Acudían a poner a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'. No salió bien. Susana decidió priorizarse y dejar de lado la vida que tenía con el sevillano.

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones' se fue a Madrid a trabajar a tiempo completo en sus redes sociales. Es creadora de contenido y se codea con influencers de primera línea, como su amiga Dulceida. La contratan para muchas campañas, pero su vida profesional no termina ahí. Ha montado una agencia de comunicación junto a su pareja actual, Guillermo Valle. También ha desarrollado una aplicación para "conectar creadores de contenido con marcas y experiencias que buscan promocionarse en redes".

La conexión con Anabel Pantoja

El negocio de estética que montó con Anabel Pantoja en Sevilla terminó por cerrar. Era un establecimiento donde ponían uñas y que, en un principio, funcionó muy bien. Sin embargo, el giro que las dos socias dieron en su vida afectó a su funcionamiento. La sobrina de Isabel Pantoja se mudó a Canarias y Bicho a Madrid. Ninguna estaba en Sevilla para supervisar su funcionamiento y decidieron cerrarlo.

Pese a que ya no les une una relación empresarial, ambas siguen siendo amigas. De hecho, Susana viajó a Canarias para apoyar a Anabel durante el ingreso de su hija Alma.

Este verano quizá llegue el turno de festejar para las amigas. Bicho se casa con su actual pareja y a Anabel le toca festejar la amistad, el amor y la maternidad.