Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se confiesa: "Soy consciente del dolor causado"

El caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, continúa generando un intenso debate mediático y legal. Trascurridos poco más de seis meses desde que Sancho conociera la sentencia, la defensa del español preparando un recurso de apelación en el que insiste en que el fatal desenlace fue resultado de un homicidio imprudente producto de una violenta disputa entre ambos.

En este contexto, la plataforma de streaming SkyShowtime ha lanzado "Receta para un Asesinato", un documental de cinco episodios que promete arrojar luz sobre los interrogantes que aún rodean este caso de alto perfil. La producción incluye testimonios de personas cercanas a la víctima, como su hermana Darling y sus padres, así como de Nilson Domínguez, un venezolano que afirma haber sido pareja de Edwin Arrieta y que ha denunciado a Rodolfo Sancho, padre de Daniel, por presuntamente intentar "comprar" su testimonio. El documental también presenta breves declaraciones de Silvia Bronchalo, madre del joven condenado.

Rodolfo Sancho, por su parte, declinó participar en el documental. Carmen Balfagón y Alice Keartjareanlap tampoco respondieron a la solicitud de entrevista del equipo de producción. Ramón Chippirrás, otro individuo relacionado con el caso, condicionó su participación a una contraprestación económica, petición que fue rechazada. Ante este panorama, la expectación se centró en la posible participación de Silvia Bronchalo, cuyo silencio se había mantenido hasta el momento.

En el último episodio del documental, se incluyen unas escuetas declaraciones de Silvia Bronchalo, en las que expresa su postura ante la tragedia y se desmarca de las acciones llevadas a cabo por Rodolfo Sancho en relación con la defensa de su hijo. "Agradezco el ofrecimiento, pero prefiero no participar en este documental", comienza diciendo Bronchalo antes de cortar la comunicación telefónica. A continuación, añade: "Soy consciente del dolor causado a la familia Arrieta y lamento profundamente la muerte de Edwin. Mi corazón está con sus seres queridos".

Estrategia legal

En sus breves palabras, Silvia Bronchalo también deja clara su posición con respecto a la estrategia legal seguida por el padre de su hijo. "Me puse en contacto con la Fiscalía para ofrecer mis condolencias a la familia [Arrieta]", explica. "No he estado involucrada en la defensa de mi hijo, esto ha sido gestionado por su padre. Mientras, como madre, seguiré estando al lado de mi hijo. Ruego que se respete el dolor de todos los que sufrimos esta tragedia", concluye. Estas declaraciones revelan una clara distancia con respecto a la estrategia comunicativa y legal de Rodolfo Sancho, centrando su enfoque en el reconocimiento del dolor causado a la familia de la víctima y en su apoyo incondicional a su hijo.

Mientras tanto, el equipo legal liderado por Marcos García-Montes y contratado por Rodolfo Sancho se muestra optimista con respecto al recurso de apelación. Sin embargo, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, se muestra escéptico y asegura que este nuevo proceso "no va a ninguna parte", argumentando que existen pruebas más que suficientes para demostrar la premeditación con la que actuó Daniel Sancho. La defensa insiste en que se trató de un arrebato en una discusión, mientras que la acusación considera que hubo planificación y premeditación por parte del acusado.

Las declaraciones de Silvia Bronchalo aportan una nueva perspectiva al caso, mostrando una postura más conciliadora y empática hacia la familia de la víctima. Su decisión de desmarcarse de la estrategia de defensa de Rodolfo Sancho sugiere una diferencia de criterio sobre cómo afrontar la situación y gestionar la imagen pública del caso. Mientras el equipo legal contratado por el padre de Daniel Sancho busca revertir la condena, la madre del acusado se centra en expresar su pesar y ofrecer su apoyo a su hijo, manteniendo un perfil bajo y respetuoso con el dolor de la familia Arrieta.

El caso de Daniel Sancho continúa siendo objeto de análisis y debate, tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública. El documental "Receta para un Asesinato" ha contribuido a reavivar el interés por el caso, ofreciendo nuevos testimonios y perspectivas. Sin embargo, la clave del futuro judicial de Daniel Sancho reside en el recurso de apelación que está preparando su defensa y en la valoración que haga la justicia tailandesa de las pruebas presentadas por ambas partes. La incertidumbre sobre el desenlace final de este caso continúa generando expectación y manteniendo en vilo a las familias de la víctima y del acusado. La tragedia humana, la complejidad legal y el intenso escrutinio mediático convierten este caso en un claro reflejo de las complejidades del sistema judicial y de la naturaleza humana.