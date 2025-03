Ruptura definitiva: Lidia Torrent y Jaime Astrain se separan

No ha podido ser. Después de semanas envueltos en rumores de crisis, se confirma la ruptura definitiva de Lidia Torrent y Jaime Astrain tras seis años de relación y una hija de dos, Elsa, en común. Fue a principios de febrero cuando se activaron las alarmas después de que el exfutbolista compartiese en redes sociales imágenes de su cumpleaños y no hubiese rastro de su pareja.

Días después, la comunicadora reaparecía en un evento y reconocía que su noviazgo no atravesaba por su mejor momento: "Lo único que me apetece compartir es que, como se ha dicho, que las parejas pasan por altibajos y ya está, que es lo único que me apetece decir [...]. Ahora lo que nos importa es, pues eso, la gestión íntima de lo nuestro y lo que pasa alrededor, pues alrededor se quedará", confesaba la hija de Elsa Anka.

De mutuo acuerdo

Y ahora el programa 'Fiesta' ha confirmado que la ruptura es un hecho y sería definitiva. Como ha revelado el periodista Jorge Moreno, Lidia y Jaime habrían decidido poner fin a su historia de amor de mutuo acuerdo y su relación sería "maravillosa", por lo que todo apunta a que se trata de una separación "ejemplar" en la que primará la cordialidad por el bien de la niña que tienen en común.

La concursante de 'Bake Off: Famosos al horno' y el 'influencer' y comentarista deportivo se conocieron en 2019, poco después de que Torrent rompiese su relación con su compañero en 'First Dates' Matías Roure.

Flechazo

Lo suyo fue un flechazo y desde el principio presumieron de su amor en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas del panorama nacional.

En octubre de 2022 pusieron la guinda a su felicidad, convirtiéndose en padres de su primera hija, Elsa -como su famosa abuela- y, aunque en más de una ocasión desvelaron que les encantaría pasar por el altar, finalmente no han podido superar la crisis que arrastraban desde hace semanas.