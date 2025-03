Leticia Sabater, sorprendida por la Guardia Civil conduciendo sin puntos

Leticia Sabater tenía previsto dar un concierto este sábado en Huesca, en la localidad de La Fueva, pero tuvo bastantes problemas para llegar porque la Guardia Civil inmovilizó su vehículo al descubrir que conducía sin puntos.

La artista, que suele ir en su coche a todos sus espectáculos desconocía su situación, ya que había perdido los puntos del carnet por infracciones previas. "Para evitar especulaciones y malentendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carné de conducir. Ayer, en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y, al revisarla, me informó que no tenía puntos", ha explicado en un comunicado en la red social 'X'.

"Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo habían notificado hasta la fecha, y me dijeron muy amablemente que, a partir de ese momento, ya no podía conducir hasta hacer el curso y examen", ha asegurado.

Como no dispone de ningún conductor, Sabater ha anunciado que ha "contratado un chófer privado" que al final de marzo empezará "el curso de conducir con muchas ganas. Muchas gracias y un saludo a todos, con mucho cariño".