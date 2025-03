Amaia se moja y cuenta por qué prefiere vivir en Barcelona antes que en Madrid

La cantante pamplonesa Amaia Romeroganó el concurso de música 'Operación triunfo' en el 2017, lo que le valió un billete para el Festival de Eurovisión del año siguiente, que se celebró en Lisboa.

Sin embargo, poco tiempo después decidió emprender un camino más discreto y dejar de publicar en sus redes sociales.

Un camino distinto

Mientras que otros artistas de la academia, de diferentes ediciones, han sido disparados a la fama tras salir del programa, como el caso de Aitana, la joven pamplonesa optó por huir de las cámaras y seguir haciendo música, pero a su ritmo, para, tiempo después, desaparecer de la esfera pública. Al menos así lo mostraron sus redes sociales y la prensa.

Esta decisión no la ha llevado, ni mucho menos, al fracaso. Amaia Romero inició el pasado 21 de febrero su gira 'Si abro los ojos no es real', y lo hizo, para sorpresa de pocos, en el Sant Jordi Club de Barcelona, ciudad que ama desde tiempo atrás y en la que vive desde hace 7 años, desde que salió de la academia.

Madrid y su fama

Amaia, a diferencia de otros muchos concursantes y famosos españoles, no ve en Madrid el atractivo que sí ven otros a la hora de iniciar su carrera profesional. Ella se mudó a Barcelona tras proclamarse ganadora y, aunque fue criticada por la gestión de su carrera musical, a día de hoy cuenta con tres discos y una serie -'La mesías'-, dirigida por Los Javis.

La cantante, después de 7 años, siente que la Ciudad Condal es como su casa, y así lo ha explicado en una entrevista en el programa 'Que no surti d'aquí', de Catalunya Ràdio, conducido por Roger Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner.

Amaia, casi catalana

La entrevista, que tuvo lugar el pasado día 6, fue en catalán. Amaia entiende la lengua a la perfección, pero aún no se atreve a hablarlo: "Hablo mucho menos catalán de lo que debería. Pero bueno, cada vez entiendo mejor".

La cantante no se plantea vivir en otra ciudad que no sea Barcelona, al menos dentro de España; dice que en la capital catalana está "muy tranquila". No obstante, no le importaría vivir una temporada en el extranjero.

¿Por qué Barcelona?

Los periodistas han tratado de entender por qué Amaia habría preferido Barcelona sobre otras ciudades, cuando la tendencia, señalan, es marcharse de la ciudad: "Yo prefiero mucho más Barcelona que Madrid para vivir", ha dicho la cantante. En un primer momento, apostó por la ciudad porque, al salir de la academia, debía acabar su grado medio de piano y, según le aconsejaban, los mejores profesores estaban en Barcelona.

Además, en ese momento también vivía su hermano Javier, quien ahora es el mánager de la cantante, y ya tenía "amigos de Pamplona que estudiaban aquí". La artista, con todo, ha asegurado que, siendo adolescente, ya "había fantaseado viviendo en Barcelona", se "había hecho películas caminando por las calles".

Su rincón favorito

Uno de los rincones preferidos de Amaia en Catalunya no es ni la Sagrada Família ni ninguna impresionante cala de la Costa Brava, sino la cadena de supermercados Ametller Origen. La cantante está obsesionada con algunos de sus platos y ha aprovechado la ocasión para pedir de vuelta en el catálogo de productos los macarrones con chorizo de Nandu Jubany, que son su plato favorito.

Amaia Romero nunca se ha arrepentido de mudarse a Barcelona; de hecho, ha revelado en la entrevista que "ninguna ciudad le gustará más" que la capital catalana. Esto podría ser una prueba de que, aparte de que una carrera musical despegue en una capital u otra, el talento y el trabajo que hay detrás son lo que verdaderamente llevan a la cima del éxito, y así lo ha demostrado Amaia Romero con tan solo 26 años.