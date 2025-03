'Mamarazzis 8M Empoderadas': la transformación de la prensa rosa en un espacio feminista

En motivo del día de la mujer, Laura Fa y Lorena Vázquez lanzan un especial 'Mamarazzis empoderadas, 8M' para destacar como la prensa del corazón puede sumar a la causa feminista. Un repaso por lo que este periodismo ha sido y en lo que debe convertirse, de un reflejo del machismo de la sociedad, a un altavoz para señalar desigualdades. En este episodio, ambas reflexionan sobre como la prensa del corazón ha “invisibilizado a las mujeres y ha perpetuado estereotipos”, entre otros, perpetuar la imagen de ciertas famosas como “la mujer de” y poner el físico de ellas por encima de lo que hacen.

Explican el caso de Georgina, que pese a haberse convertido en empresaria, modelo y protagonista de su propio documental, sigue siendo muchas veces “solo” la pareja de Cristiano Ronaldo. O María Pombo, un personaje que encaja perfectamente en los cánones de belleza y sociales que se imponen a las mujeres. “Desde la prensa del corazón tenemos que hacer ver que no es el único camino válido para las mujeres”, destacan las periodistas.

La prensa del corazón, a menudo, ha tratado a la mujer como un objeto, ha ensalzado su belleza, su estilazo, su cuerpazo, lo rejuvenecida que está y basta ya. No se opina del cuerpo de los demás Carolina Ferre — Periodista y presentadora de televisión

Queremos y tenemos la responsabilidad de defender los derechos feministas, no ir tanto a lo físico, ver a las mujeres por lo que hacen y no por lo que parecen, y por supuesto, denunciar y señalar la violencia de género Paloma García-Pelayo — Periodista especializada en crónica social

La presión estética se acentúa con la llegada del verano, cuando todas las portadas de las revistas del corazón se llenan de mujeres en bikini. “Se ha normalizado que el cuerpo de una mujer sea noticia”, destacan. “Y, en cambio, parece que la operación bikini para hombres no exista”. Lo mismo ocurre en la alfombra roja o en cualquier evento público, el aspecto y belleza de la mujer es mucho más criticado si no cumple con unos cánones establecidos, y no pasa lo mismo con el género contrario. Muestra de ello son las decenas de titulares sobre el aspecto físico de la reina Letizia, en cada aparición en público recibe comentarios sobre su cuerpo, algo que nunca veríamos sobre el rey Felipe.

Premiamos cuando una mujer, actriz, cantante o famosa parece “rejuvenecida”, cuando no tiene arrugas y está delgada. En cambio, cuando una mujer luce de la edad que tiene, se critica. “Lo vemos en Hollywood, en la televisión, y también en las campanadas en la televisión”, añaden Fa y Vázquez. Ambas recalcan que cada una es libre de hacer lo que quiera, sí, “pero que hay unas presiones para seguir esos cánones de belleza”.

La prensa rosa podría ayudar al mundo de las mujeres dejando de juzgar el físico de ellas, nos crea una presión estética brutal, que provoca inseguridades Gisela Lladó — Cantante y actriz

La prensa del corazón debería tratar de manera mucho menos prejuiciosa a todas las amantes, queridas, acompañantes o señoras que aparecen de repente en la vida de los "señoros" Valeria Vegas — Periodista y colaboradora de televisión

Cuando dirigí una revista, jamás saqué ningún posado ni robado de ninguna famosa en bañador ni en bikini, en tres meses solo me ofrecían imágenes de mujeres y jamás me trajeron una foto de ningún hombre en bañador Pilar Vidal — Periodista y directora de televisión

Cuando una mujer no cumple esos cánones estéticos, cuando se sale de lo sociablemente aceptado o simplemente cuando hace enfadar por lo que dice o hace, la violencia mediática y digital que sufre llega a niveles desorbitados, acentuados por las redes sociales. “Por ejemplo, a nosotras, cuando nos tienen que insultar, siempre usan el adjetivo 'gorda', como si fuera un insulto”, comenta Vázquez, refriéndose a comentarios de odio que reciben por las redes. “Lo hemos visto también con la infidelidad de Gemita con Auronplay, que le supuso una violencia digital que no se lo he visto a nadie”, añade Fa. El acoso que recibió la streamer, no tenía nada que ver con las reacciones por la infidelidad de Piqué a Shakira o la de Joaquín Sánchez.

Esa doble vara, de lo que es algo criticado o incluso aceptado en hombres, pero muy censurado en mujeres, se ve también en relaciones donde la pareja se lleva muchos años. “Hace unos días conocíamos a la novia de Sean Penn, él 64 años y ella 30, y que bonito el amor. Casualmente, el amor nunca tiene edad cuando las jóvenes somos nosotras.”, explica Fa. “Cuando lo hacen Madonna, Cher o Demi Moore se convierten en asaltacunas”.

'Mamarazzis', programa especial 8M. / EPC

El Periódico

Conscientes de que la prensa del corazón ha evolucionado pero que aún tiene un largo trecho para recorrer, las Mamarazzis han lanzado una pregunta a varias compañeras de profesión: "¿Crees que desde la prensa rosa podemos hacer algo para sumarnos a la ola feminista?".

Las respuestas están destacadas a lo largo del artículo, ellas suman la suya: "Debemos intentar unirnos un poquito a esta lucha feminista por la igualdad, aunque sea con un pequeño grano de arena, fijarnos en lo que hacemos mal nos puede ayudar a mejorar".