La separación de Ter Stegen: ¿Cuernos y mancuernas?

Tras los recientes escándalos rosas de los futbolistas Joaquín Sánchez e Íker Casillas, el universo futbolístico nos acaba de regalar una nueva trama digna de telenovela. Esta vez, el protagonista es el portero del Barça, el alejuemán Marc Ter Stegen, que acaba de anunciar su separación matrimonial. La noticia saltó en la tarde de ayer jueves a través de las redes sociales del propio futbolista, en las que publicó un comunicado firmado por él y su hasta ahora esposa, Daniela Jehle.

“Después de una cuidadosa reflexión, Dani y yo hemos decidido tomar caminos separados. Esta decisión no ha sido fácil, pero ambos creemos que es el mejor paso para nosotros. Nuestro enfoque conjunto está en hacer lo mejor para nuestros hijos (…). Seguimos comprometidos a trabajar juntos como padres y a tratarnos con respeto y aprecio, como siempre lo hemos hecho”, escribía la pareja, a la vez que pedía comprensión y respeto para su privacidad. Pero la verdadera bomba informativa la había soltado una semana antes el programa “Que no surti d’aquí”, de Catalunya Ràdio. La periodista Juliana Canet aseguró que el portero blaugrana llevaba dos meses separado de su pareja y viviendo solo por culpa de una infidelidad. Pero, ¡atención, jugada inesperada!: La infidelidad la habría cometido la mujer de Ter Stegen con su entrenador personal y, al parecer, el guardameta no ha podido superar la deslealtad de su esposa. Ese balón no lo vio venir.

La historia de amor entre Marc y Dani comenzó en 2012, cuando ella era una estudiante de arquitectura y él jugaba en el Borussia. En 2017, decidieron sellar su amor con una discreta boda en Sitges. Fruto de su unión, llegaron sus hijos, Ben, de cinco años, y Tom, de tan solo uno, con los que se ha visto al futbolista durante el último partido del Barça en el Estadi Olímpic de Montjuic.

Sin duda, está siendo la peor temporada para Ter Stegen y no sólo por su situación personal. El portero alemán lleva de baja médica desde el pasado mes de septiembre, tras sufrir una complicada fractura en su rodilla derecha. La lesión le ha mantenido alejado del campo y ahora, por si fuera poco, también ha abandonado el domicilio familiar. Según hemos podido saber las Mamarazzis, Marc se ha refugiado en el hotel Grand Hyatt de Barcelona (el antiguo Princesa Sofía) con la excusa de que en su residencia se estaban realizando unas obras de reforma. La coartada era sumamente creíble, ya que el matrimonio adquirió, el pasado verano, una lujosa mansión de tres plantas en la exclusiva y carísima Avenida Pearson de Pedralbes.

Que la presunta infidelidad esté cometida por la esposa de un futbolista también es una noticia destacable, teniendo en cuenta las incontables veces que los propios jugadores son los protagonistas de cuernos y líos de faldas. Desde fiestas privadas con “modelos” hasta deslices con hijos secretos, la lista es interminable. Hay antecedentes de lo contrario, pocos, pero los hay. El triángulo amoroso Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi quizás fue el más sonado, pero recordemos también el caso del excapitán de la Roma, Francesco Totti, cuya esposa, Ilary Blasi, tras 20 años de matrimonio, le fue también infiel con su entrenador personal. Cuernos y mancuernas, menuda mezcla explosiva.