Paz Vega desvela si habló o no con Karla Sofía Gascón en los Oscar

Paz Vega deslumbró a todos el pasado domingo en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 con un diseño de Roberto Diz y este jueves se ha dejado ver en la celebración del poder femenino en ELLE x Women 2025.

La actriz fue una de las españolas que estuvo en la gran gala del cine junto con Penélope Cruz y Karla Sofía Gascón, pero... ¿consiguió hablar con la protagonista de 'Emilia Pérez' tras la polémica?

Paz ha desvelado que se lo pasó "muy bien" porque "los Oscar siempre son divertidos" y "es un momento emocionante", pero sin embargo se ha mostrado reacia a hablar de Karla Sofía, a quien ha defendido en sus últimas declaraciones.

"Creo que lo mejor para todos es que no se hable más de ese tema, el derecho al olvido, a que no se hable de ellos, por respeto sobre todo hacia ella es mejor empezar a hablar de otras cosas", ha confesado. Eso sí, ha aclarado que "no" habló con la actriz porque "no coincidí" con ella a pesar de haber estado en la gala.