Fallo en la investigación de la muerte de Gene Hackman: el perro era otro

La investigación en torno a la muerte del reconocido actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, una consumada pianista, ha tomado un giro inesperado tras revelarse una identificación errónea del perro que falleció en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. Inicialmente, los informes policiales describieron el hallazgo de un pastor alemán muerto en la propiedad, pero esta información ha sido corregida gracias a la intervención de un experto en cuidado animal local.

Joey Padilla, propietario del establecimiento Santa Fe Tails, ha aclarado que el canino que pereció trágicamente fue Zinna, una perra mestiza de raza kelpie de 12 años. Los otros dos perros de la pareja, un pastor alemán de nombre Bear y un akita-shepherd llamado Nikita, se encuentran a salvo y bajo la custodia del centro de cuidado de mascotas de Padilla. Este último destacó el vínculo especial que unía a Zinna con Betsy Arakawa, describiéndolo como "una relación hermosa". Padilla resaltó la transformación de Zinna, quien pasó de ser un perro abandonado en un refugio a convertirse en un compañero leal e invaluable bajo el cuidado de Arakawa.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe ha reconocido el error en la identificación del animal. Una portavoz, Denise Womack-Avila, explicó que la inexactitud podría deberse a la falta de experiencia de los agentes en el trato y reconocimiento de diferentes razas caninas. En el informe policial original, se detallaba el hallazgo del cuerpo de Arakawa en el baño de la residencia, cerca de un frasco de medicamentos abierto y pastillas esparcidas sobre la superficie. Gene Hackman fue encontrado sin vida en la entrada de la vivienda, mientras que el cuerpo de Zinna se encontraba dentro de un transportín en el armario de un baño.

Los últimos días de la pareja

Las autoridades han estado trabajando diligentemente para reconstruir los últimos días de la pareja, desde el descubrimiento de sus cuerpos el 26 de febrero. El sheriff del condado, Adan Mendoza, sugirió que Hackman y Arakawa podrían haber fallecido hasta dos semanas antes de ser encontrados. Los investigadores han recopilado una serie de objetos personales de la casa, incluyendo un planificador mensual y dos teléfonos celulares, con la esperanza de que estos elementos puedan arrojar luz sobre los eventos que precedieron a sus muertes.

Los análisis iniciales han descartado la intoxicación por monóxido de carbono como causa de muerte, tras obtener resultados negativos en las pruebas toxicológicas preliminares. Las inspecciones iniciales tampoco revelaron fugas significativas de gas en la vivienda. Sin embargo, la empresa New Mexico Gas Company emitió un comunicado informando sobre el hallazgo de una pequeña fuga en uno de los quemadores de la estufa, detectada durante una inspección más exhaustiva. A pesar de este descubrimiento, las autoridades han asegurado que la cantidad de gas liberada, estimada en un 0.03% en el aire, no era suficiente para ser considerada letal.

La compañía de gas también reportó la emisión de cinco "etiquetas rojas" por infracciones al código de construcción, relacionadas con un calentador de agua y tres chimeneas con encendedores de gas. No obstante, aclararon que estas infracciones no estaban vinculadas a fugas de gas o monóxido de carbono. A pesar de que el hallazgo de la fuga de gas suscitó interrogantes sobre su posible contribución a las muertes, el sheriff Mendoza reafirmó que las pruebas iniciales no respaldan la hipótesis de que el monóxido de carbono haya sido un factor determinante. Insistió en que la investigación sigue en curso y que se esperan los resultados definitivos de los análisis toxicológicos.

El marcapasos de Hackman

Un dato relevante en la investigación es el registro del marcapasos de Hackman, que indica su último evento el 17 de febrero. Esta información sugiere que el actor aún estaba con vida en esa fecha, lo que podría ayudar a establecer una línea de tiempo más precisa de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado signos de violencia o indicios de actividad sospechosa en la escena. Mendoza explicó que no se observaron lesiones externas en ninguno de los cuerpos.

La falta de contactos recientes con la pareja, quienes mantenían un estilo de vida reservado y discreto, ha complicado la tarea de reconstruir los eventos previos a sus fallecimientos. Los vecinos informaron que no habían visto a Gene Hackman y a su esposa en varias semanas, lo que motivó a un trabajador de control de plagas a alertar a las autoridades tras no poder comunicarse con ellos. Finalmente, un oficial de seguridad del vecindario fue quien descubrió los cuerpos dentro de la residencia.

Las autoridades continúan recopilando información de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja. Se han revisado los registros de entradas y salidas de la casa, pero no se han encontrado indicios de acceso forzado. El sheriff Mendoza enfatizó que la investigación sigue abierta y que se están explorando todas las posibilidades para esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa. La identificación correcta del perro fallecido, Zinna, es un detalle importante que ayuda a precisar la información disponible y evitar confusiones en el proceso de investigación.