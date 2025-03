Todos los detalles del nuevo amor de Susanna Griso

Entre besos y comunicados, las Mamarazzis vuelven una semana más para ponerse al frente de su pódcast en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. Allí, las especialistas en prensa del corazón, Laura Fa y Lorena Vázquez, han repasado la actualidad más candente de las caras conocidas del país.

No obstante, el episodio de este miércoles ha arrancado viajando al otro lado del charco, a Estados Unidos. Y es que, con sello de la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump ha cumplido con su promesa electoral de desclasificar la libreta de contactos del magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En aras de este compromiso con la transparencia, el listado de personas asociadas al empresario norteamericano ha visto la luz seis años después de que este se suicidara en su celda en la cárcel. A nombres como el de Michael Jackson, Bill Clinton o Bill Gates, que ya habían sido vinculados al depredador sexual, se han sumado los del hijo y el yerno de Jose María Aznar, José Aznar y Alejandro Agag, respectivamente. Si bien esta correlación no tiene por qué traducirse en una implicación delictiva, está claro que la noticia no contribuirá a la popularidad de la familia del expresidente del Gobierno.

La sonrisa delatora de Susanna Griso

Ya barriendo para casa, la protagonista del día en nuestro país ha sido nada más y nada menos que Susanna Griso. Apenas unas semanas después de confirmarse su ruptura con Íñigo Afán de Ribera, la exclusiva de Informalia ha tomado forma con el reportaje publicado por la revista '¡Hola!': la presentadora tiene una nueva ilusión. Y no solo eso. Al parecer, la relación con Luis Enríquez Nistal –esa es la identidad de la nueva pareja de Griso– va muy en serio.

Ambos pertenecen al mismo sector profesional, el de los medios, y se conocen desde hace varios años (desde 2007, según '¡Hola!'); tantos, que su incipiente noviazgo no ha sido impedimento alguno para que la pareja ya comiese acompañada de Jan, el mayor de los tres hijos de ella. Se entiende ahora la sonrisa delatora que se le escapaba a Griso en televisión cuando le preguntaban si estaba abierta a enamorarse de nuevo. ¡Vaya si lo estaba! Las imágenes de sus apasionados besos con Enríquez Nistal así lo confirman. No fue fácil tomarlas, apuntan los ppaparazzi autores del reportaje, pues la presentadora nacida en Barcelona tiene recursos de sobra para esquivar a los periodistas en pleno barrio de Salamanca (Madrid).

Tras este encuentro, merecedor de compartir portada en la citada revista con la gran Penélope Cruz, la pareja se subió a un Ave y se dirigió a Barcelona, donde pasaron el fin de semana.

Laura Escanes y Joan Verdú, nueva pareja confirmada

Otra famosa que también nos ha deleitado esta semana fundiéndose en un beso con su nuevo novio es Laura Escanes. La 'influencer' y el esquiador andorrano Joan Verdú son portada de la revista 'Diez Minutos', donde confirman los rumores de relación amorosa con este romántico gesto tras pasar unos días juntos por Marrakech. Las Mamarazzis no han tardado en compartir sus primeras impresiones: "Es clavado a Álvaro de Luna", ha afirmado Fa sobre el parecido del exnovio y la actual pareja de la creadora de contenido catalana.

Atrás queda la etapa (no tan lejana) en que Escanes aprovechó la rumorología en su favor para "dar que hablar" con sus "jueguecitos" junto Miki Núñez. Fotos y vídeos acompañada del cantante cumplieron con su función promocional –recordamos que ambos presentaron las Campanadas en TV3–, pero todo este entramado derivó en que la cosa se le fuese de las manos a la 'influencer'.

¿Qué deja al descubierto el documental de Aitana?

Quien no ha encontrado inconvenientes a la hora de jugar sucio a lo largo de distintos momentos de su carrera es Aitana Ocaña. El documental de la cantante catalana deja al descubierto su faceta más personal, pero también un compendio de incoherencias y demostraciones de hipocresía que bien podrían terminar convirtiendo a 'Metamorfosis', nombre de la producción, en un arma de doble filo.

No han sido pocas las veces que Aitana ha salido públicamente a denunciar el seguimiento que los medios hacían de su vida amorosa como para terminar exponiendo en este documental un "escaparate absoluto" de su relación con Sebastián Yatra.

Isabel Pantoja se monta en el último "tren de dinero"

Son muchos los agujeros por tapar que tiene Isabel Pantoja. Quizás por eso, la artista sevillana se ha montado en el que podría ser su último "tren de dinero": comenzar a trabajar en una doble producción autobiográfica –un documental y una serie de ficción de siete capítulos– de la que, lógicamente, ella será la protagonista. Este proyecto, conjunto con Mediacrest y que incluirá su paso por la cárcel, ha sido anunciado por la productora a través de redes sociales, donde han subrayado que la tonadillera se encuentra "entusiasmada" con este nuevo reto. ¿De qué personajes se hablará en el documental? Y, sobre todo, ¿de cuáles no? Suponemos que María del Monte se debe estar haciéndose la misma pregunta.

El mismo medio ha utilizado la cantaora para denunciar la "campaña de difamación, injurias y calumnias" hacia su persona en las últimas semanas y anunciar que emprenderá acciones legales. No cabe duda de que el comunicado tiene como destinataria a la revista 'Lecturas', que hace apenas una semana publicó que Pantoja tenía todavía tres fincas a nombre del difunto Paquirri. Una información que, por cierto, ha desmentido otra revista del mismo grupo, 'Semana'.

Otros comunicados de la semana

De comunicados va la cosa, pues tanto Joaquín Sánchez como Luis Figo también publicaron recientemente notas firmadas a su nombre, aunque por motivos muy distintos a los de Pantoja. Y es que, tras filtrar las conversaciones privadas con Iker Casillas en 'De Viernes', la actriz de cine para adultos y modelo de OnlyFans, Claudia Bavel, hizo lo propio con los dos exjugadores. Ambos han anunciado que emprenderán acciones legales, aunque cada uno a su manera: Joaquín, de forma conjunta con su mujer y sin terminar de negar las filtraciones; Figo, con tono más hostil y retando a Bavel tras asegurar que no la conoce de nada.

Asimismo, María José Campanario y Jesulín de Ubrique emitieron un comunicado anunciando su deseo de que los medios respeten la intimidad de su hijo pequeño, que cumple la mayoría de edad, al no considerarlo un personaje público. Dejando a un lado el debate sobre quién decide que alguien sea o deje de ser personaje público, el comunicado no debe haber sentado nada bien a una Belén Esteban que ve como su exmarido concede a sus hijos más recientes todos los privilegios que en su día no tuvo Andrea Janeiro.

Anabel Pantoja y su promoción más grotesca

El episodio de esta semana no podía llegar a su conclusión sin hacer mención de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, buscan recobrar la normalidad en sus vidas a la espera de que la investigación, que podría prolongarse hasta junio, llegue a su fin.

Un gran paso para lograrlo pasaba por que la 'influencer' volviese a colaborar con alguna marca. No ha apostado por la discreción, desde luego: la primera publicidad "claramente pagada" de Anabel ha sido con un Maxi-Cosi. Una decisión cuando menos sorprendente, pues promocionar la seguridad dentro de un coche cuando el presunto episodio de crisis de su hija Alma tuvo lugar en ese preciso entorno no parece la opción más prudente. "Me ha dejado bastante perpleja", ha compartido Vázquez. "Es raro", ha coincidido Fa.

