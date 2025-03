Nia deja la puerta abierta a Benidorm Fest tras su victoria en el festival de Viña del Mar

Con una sonrisa tan reluciente como la Gaviota de Plata que la distingue como mejor intérprete de la última edición del Festival de Viña del Mar, en Chile, a su llegada a España este lunes Nia ha dejado la puerta abierta a participar en Benidorm Fest y representar así a su país en Eurovisión.

"La de mensajes que he recibido diciéndome eso. Me encanta que la gente piense que puedo ser representante de España en Eurovisión, porque significa que confían mucho en mí, aunque para mí es otra vez una presión en el pecho que no me la quita nadie", ha declarado a EFE solo unas horas después de aterrizar en Madrid.

A ese respecto, ha declarado que ahora mismo no lo ve ("No salgo de una para meterme en otra", ha dicho), pero que no le cierra las puertas a ese reto: "No lo descarto. Ya veremos. Además, ayer me enteré también de que se va a hacer una Eurovisión latina".

Añade que uno de los motivos que la han llevado a valorarlo fue la inclusión en la última edición de Benidorm Fest de dos canciones de salsa, el género por el que se ha decantado en su carrera.

"Cuando lo vi me dije que sí había hueco para mí", argumenta tras insistir en que "seguirá dando la turra con la salsa" porque es lo que la "llena", aunque en España no sea tan fácil abrirse puertas con ella.

De las campanadas de RTVE para Canarias al festival musical

Fue en otoño cuando determinó que, para abrirse puertas al otro lado del Atlántico, participaría en Viña del Mar, el festival musical más prestigioso de Latinoamérica, y tras su participación en las Campanadas de RTVE para Canarias comenzó un ajustado calendario de ensayos para darlo todo.

"Me iba a subir a un escenario donde me estaba viendo Latinoamérica entera y ahora digo que nunca me subí a un escenario igual. En 'Operación Triunfo' (donde concluyó en primer lugar en 2020) te pones muy nervioso, pero es que esta iba a ser la primera impresión que yo le iba a dar a esa gente", explica quien gusta de reconocerse como una artista "demasiado exigente" consigo misma.

Premio Gaviota de Plata

La elección para su actuación de 'Caminito de lamento', incluido en su primer álbum, 'Palosanto' (2024), ya era una declaración de intenciones, no solo por el hecho de que le permitía mostrar una gran faceta de cualidades, como su destreza coreográfica y vocal, sino por llevar allí una salsa compuesta e interpretada por una española.

"No sé si ellos procesan que fuera cantando eso, además con mi look, como negra española, y con mi acento diferente", apunta entre risas tras la buena acogida de la propuesta, con abucheos incluso por parte del público que no compartió que en una de las jornadas de competición le dieran una nota más baja.

Con la Gaviota de Plata ya entre sus manos se declara "súperfeliz" y llena de planes. "Esto no ha sido la mayor victoria de mi carrera; obviamente es un festival muy importante y en el que yo quería estar, pero se vienen más cosas y yo quiero seguir creciendo", apuesta Nia, que ya piensa en su segundo disco, en volver al mundo de la interpretación y en canciones que no tardarán "mucho".