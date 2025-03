Lo que se sabe y lo que no sobre la misteriosa muerte de Gene Hackman

La muerte del actor de Hollywood Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa continúa envuelta de cierto misterio mientras las investigaciones policiales siguen sin determinar la causa de su muerte. La policía los halló muertos en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos. Pese a que todavía hay interrogantes, han trascendido varios detalles reveladores. Esto es todo lo que se sabe sobre su muerte hasta el momento.

La intoxicación, descartada

Los policías que entraron en el domicilio tras recibir la alerta se encontraron con la puerta del domicilio abierta. El cuerpo de Arakawa, de 63 años, se encontraba en el suelo de un baño al lado de un calentador con pastillas a su alrededor. Hackman, de 95 años, estaba en la cocina, completamente vestido y con un bastón y unas gafas de sol cerca; ambos como si hubieran caído de repente, sin señales de violencia. Uno de sus perros, un pastor alemán, también se halló muerto.

Una de las primeras teorías planteadas era una posible fuga de gas y envenenamiento por monóxido; una teoría descartada. El asesinato también quedó descartado: "No se sospecha que haya habido un crimen en esas muertes en este momento, pero no se ha determinado la causa exacta de la muerte. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe lleva a cabo una investigación activa y en curso", indicó el policía.

El marcapasos, clave

Lo que las investigaciones han podido determinar es que ambos llevaban varios días fallecidos. Según 'TMZ', Arakawa estaba muerta desde "hace algún tiempo", y el cuerpo estaba en estado de descomposición y comenzando a hincharse, mostrando "momificación en ambas manos y pies".

De hecho, el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mnedoza, explicó que la última señal del marcapasos de Hackman es del 17 de febrero, la fecha en la que se presume que murió el actor ganador de un Oscar. Así, Hackman habría muerto nueve días antes de que este miércoles fueran encontrados sin vida su cuerpo y el de su mujer, Betsy Arakawa, según informaron este viernes las autoridades.

Las pastillas

La oficina del sheriff informó de que las autopsias realizadas a ambos no mostraron signos de traumatismo externo en ninguno de los dos, con lo que no hubo caídas bruscas ni violencia, aparentemente. Mendoza añadió que no se había encontrado ninguna nota en la casa que pudiera ser reveladora.

Alrededor del cuerpo de Arakawa había pastillas. Cuando le preguntaron al sheriff en Today si las pastillas recetadas podrían estar relacionadas con las muertes, el sheriff Mendoza dijo al entrevistador que estaban estudiando eso "específicamente".

La llamada a emergencias

En la grabación de la llamada a emergencias que puso en alerta a las autoridades locales, la persona que les descubrió vio, en primera instancia, a Arakawa tirada en el suelo. "Maldita sea, maldita sea, maldita sea", se le escucha decir. "Los veo, ella está acostada en el suelo", dijo.

Dos décadas en Santa Fe

Hackman, leyenda de Hollywood durante varias décadas del siglo XX, ganó dos premios Oscar por sus icónicos personajes en 'The French Connection' y 'Unforgiven'. Alejado de las cámaras desde 2004, se dedicaba a escribir novelas históricas, esculpir y pintar cuadros. El matrimonio, con sus tres perros, llevaban un par de décadas viviendo en Santa Fe.

Se conocieron en un gimnasio de Los Ángeles, donde Betsy trabajaba a tiempo parcial para financiar su carrera musical. Su relación comenzó de manera oficial en 1984, para ya en 1990 trasladarse a vivir juntos en la casa de Hackman en Santa Fe. Un año más tarde se casaron.