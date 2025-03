Los excitantes 60 años de Melinda Gates

Lejos de la apacibilidad que se le supone a alguien de su edad y estatus, a Melinda French Gates (Dallas, 1964) sus 60 años se le presentan de lo más excitantes. Divorciada desde 2021 de Bill Gates, abandonó recientemente la fundación que compartían y les había situado a la cabeza de la lista de los 25 multimillonarios más filantrópicos del mundo: a lo largo de su vida la pareja ha donado 42.500 millones de dólares, un 24% de su patrimonio neto conjunto según publicó ‘Forbes’ el año pasado.

Ahora ella se dedica a la filantropía en solitario, sobre todo a través de Pivotal Ventures, que creó en 2015 como una sociedad de responsabilidad limitada y a diferencia de la Fundación Gates sí paga impuestos en general pero como contrapartida puede ejercer presión y participar en actividades políticas. Lejos de la equidistancia a la que jugó en otros tiempos –en 2012 le costó apoyar públicamente el uso de anticonceptivos, dos años después se desmarcó del aborto por no ser una vía de consenso en cuanto a planificación familiar– Melinda French Gates se ha convertido en toda una madrina de los demócratas.

Primero respaldó a Joe Biden, luego donó más de 13 millones de dólares a grupos que apoyaban la campaña presidencial de Kamala Harris. “Las exmujeres súper ricas que odian a sus exmaridos deberían figurar en la lista de razones por las que murió la civilización occidental”, tuiteó Elon Musk en julio a propósito de ella y MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos. Ganó Trump. “Es un día desalentador” pero “nada termina aquí”, posteó Melinda French Gates sobre el resultado electoral, decidida a seguir trabajando contra la pobreza y a favor de la igualdad de género en el mundo.

Flechazo y matrimonio

Estudiante brillante y una de los cuatro hijos de un matrimonio de clase media (su padre era ingeniero aeroespacial, su madre ama de casa), estudió en un colegio católico femenino cuyo lema en latín era ‘serviam’ (serviré). Luego aprendió el lenguaje de programación BASIC en el Apple II de su padre y se graduó en Duke. A los 22 años comenzó a trabajar en Microsoft como directora de marketing y en una cena de trabajo en Nueva York se sentó al lado del jefe. Hubo flechazo y un matrimonio que duró 27 años del que nacieron tres hijos, educados a sabiendas de que solo heredarán diez millones de dólares cada uno, menos del 1% de la ingente fortuna familiar, y que el resto se destinará a buenas causas. Un año antes de convertirse en abuela, Melinda French Gates se divorciaba de Bill Gates: los rumores sobre sus infidelidades y su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein colmaron el vaso. Una decisión difícil para una chica católica del sur de Estados Unidos como ella.

“Hay muchas cosas de las que han pasado en mi vida últimamente que no vi venir”, confesaba al anunciar la publicación de su libro ‘The Next Day’, a la venta el próximo 15 de abril. Aparte de dar cuenta de una biografía extraordinaria, quiere ayudar a sus lectores a resistir el perfeccionismo, asumir la incertidumbre y lidiar con la pérdida y el dolor. No es desarrollar la vacuna del covid, ni mejorar el bienestar de las mujeres y las niñas en África, pero seguro que le servirá a mucha gente. Bill Gates hace poco declaró que el mayor error de su vida fue separarse de ella. Su exmujer nunca pensó que afrontara con tanto entusiasmo su sexta década de vida.

