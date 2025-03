Luis Figo amenaza a Claudia Bavel tras su última confesión: "¿Esta basura de qué va?"

Claudia Bavel se ha sentado de nuevo en el plató '¡De viernes!' para hablar de su vinculación con Joaquín Sánchez tras salir a la luz unas conversaciones subidas de tono entre ambos y lo cierto es que su testimonio ha removido toda la polémica.

Sin pelos en la lengua, la creadora de contenido para adultos desveló que el futbolista siempre se ponía en contacto con ella cuando iba a Barcelona y que nunca quedó con él porque pretendía que estuviesen encerrados en una habitación. Sin embargo, la 'influencer' ha desvelado otros dos famosos con los que también ha hablado y que también han causado mucho revuelo.

Pese a la polémica, la joven ha asegurado estar tranquila: "Sí", aunque no sabe si saldrán más nombres de rostros conocidos que han requerido sus servicios: "Depende de mis examigas si siguen filtrando cosas, a ver si va a caer España al final".

Dos nuevos futbolistas

"En ese evento te presenta a Míchel Salgado y a Luis Figo. ¿A los dos futbolistas no? ¿Cuál es de los dos? Quiero decir que esto lo sabemos porque tú lo has contado", le dice la presentadora. "Se supone que eres la pareja de Iker, que yo no me lo creo, y una persona que estaba con vosotros te dice que, cuando acabes con Iker, te vayas con él", ha añadido.

Además de confesar que "Vinicius, me habla mucho. A él lo conozco personalmente en Barcelona y nada, todo cordial. Lo único que no hemos llegado a tener nada", también ha dejado entrever que Luis Figo estuvo interesada en ella, algo que no ha gustado nada al exjugador.

Luis Figo no se ha quedado callado y ha denunciado en redes sociales estas declaraciones. "Pero esta basura de que va? Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!! Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria", ha escrito en 'X'.