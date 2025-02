¿De qué ha muerto a Gene Hackman?

El actor Gene Hackman, de 95 años y ganador de dos Oscars, ha sido hallado muerto madrugada en su casa en Santa Fe (Nuevo México, EEUU) junto a su mujer, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, según ha confirmado la policía a la prensa local.

Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, ha explicado al diario 'Santa Fe New Mexican' que no hay indicios de que hayan sido muertes violentas, aunque no ha dado más detalles de las causas del fallecimiento de la pareja.

"Podemos confirmar que tanto Gene Hackman como su esposa han sido hallados muertos el miércoles por la tarde [jueves de madrugada en España] en su residencia en Sunset Trail", en Santa Fe, ha asegurado Mendoza a los medios de comunicación.

"Investigación abierta"

"Esta es una investigación abierta; sin embargo, en este momento no hay sospechas de que haya habido violencia", ha especificado.

Mendoza no ha aportado más detalles. Sin embargo, la ausencia de violencia y el hecho de que también haya sido hallado muerto el perro de la familia apunta a que las causas de los fallecimientos podrían deberse a un accidente doméstico, como un escape de gas, por ejemplo.