Anabel Pantoja manda las primeras denuncias: la justicia ya tiene sus primeras víctimas

Ya ha pasado un mes desde la salida del hospital de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, y día tras día siguen saliendo titulares del caso.

La pequeña Alma, que nació en noviembre pasado, fue ingresada en enero en el Hospital Materno infantil de Gran Canaria tras presentar lesiones en el cuerpo.

Ante esto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación a los progenitores de la niña por presuntos malos tratos.

Después de darse a conocer esta noticia, los periodistas de todos los medios de comunicación han querido hacerse eco de las novedades del caso para ser los primeros en dar la información en primicia.

Límites sobrepasados

Según los padres de la pequeña, durante la cobertura mediática algunos de estos periodistas habrían traspasado los límites del derecho a la información y a la libertad de expresión permitidos en el ejercicio del periodismo.

Ante esto, ambos progenitores han tomado la decisión de denunciar los actos ante la fiscalía provincial de Las Palmas.

La pareja ha tomado medidas legales contra cuatro periodistas, dos productoras y dos plataformas televisivas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. Además, según el diario 'Canarias7', también habría incluido en la denuncia al Hospital Materno Infantil donde estuvo ingresada la pequeña.

Medidas legales

Los periodistas denunciados son Paloma García Pelayo -que trabaja en Antena 3-, Diego Arrabal -que tiene un canal en YouTube-, Antonio Rossi -que ejerce en Telecinco- y Francisco José Fajardo -redactor de Canarias7-.

Por su parte, las dos productoras son Unicorn Content SL, de la que es propietaria la periodista Ana Rosa Quintana y Buendía Producción SL, responsable del programa 'Y ahora Sonsoles' presentado por Sonsoles Ónega.

Por último, la pareja también denunció a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA y a Mediaset España Comunicación SA.

Indicios del delito

El Ministerio Público ha abierto este miércoles diligencias de investigación para determinar si hay indicios de comisión de este delito por parte de los denunciados.

No obstante, Belén Esteban ha negado en el programa ‘Ni que fuéramos’ que la denuncia se haya formalizado en los términos indicados: "A día de hoy [por este miércoles], eso es mentira. Que lo vaya a hacer... no sé si van a estar todos los que han dicho. Pero a día de hoy no es verdad".

De momento, no hay nuevas informaciones sobre el desarrollo del caso o sobre si las denuncias siguen adelante.