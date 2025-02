El beso de la princesa Leonor, ¿bulo o verdad?

Soy periodista del corazón desde hace más de 20 años. He trabajado en la Agencia Korpa como reportera. He escrito en varias revistas: Lecturas, Diez Minutos y Divinity. He trabajado en radio y actualmente colaboro en ‘Versió Rac1’ y ‘Vosté Primer’ en Rac1.

En televisión trabajé 9 temporadas como redactora y tertuliana en ‘Arucitys’. He participado en varios programas de Telecinco y ahora formo parte del equipo de colaboradores de Sálvame.

Actualmente también colaboro en programas de TVE, Tv3 y 8tv.