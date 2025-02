El topo que filtra información de Anabel Pantoja tiene nombre y apellidos: "Es la señora…"

Este jueves, cuando se cumple un mes desde la salida del hospital de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, el caso continúa en boca de todos.

La pequeña Alma, que nació en noviembre pasado, fue ingresada en enero tras presentar lesiones en el cuerpo. Ante esto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación a los progenitores de la niña por presuntos malos tratos.

Sigue la investigación

La investigación continúa, pero los padres han decidido seguir con sus respectivas vidas. Mientras la sobrina de Isabel Pantoja seguía en la isla con su hija, Rodríguez volvió a Córdoba para seguir con su trabajo.

Ha sido este miércoles cuando la madre abandonó la isla para volver a la ciudad andaluza con su pareja, donde al día siguiente se les ha visto paseando con la niña.

Si no era suficiente la presión que llevan sufriendo los progenitores desde que comenzó el año, ahora se le suma la presencia de un topo que podría estar filtrando información a la prensa.

Las primeras especulaciones sobre quién podría estar detrás de estos actos han puesto en la palestra los nombres de Amor Romeira y Mariló de la Rubia, ambas muy amigas de Anabel.

La bomba de Kiko Hernández

No obstante, Kiko Hernández ha dado en el plató de 'Ni que fuéramos' una de sus peculiares bombas informativas al respecto.

“Hay una persona que ha caído en la trampa y ha puesto a parir a Anabel. Y con una cosa con la que nunca se tiene que jugar: con el trabajo, con su dinero. Hay una persona [...] lucrándose", ha contado Kiko este lunes, sin desvelar aún su identidad.

Tras dejar a los espectadores en vilo, finalmente, el colaborador ha soltado el esperado nombre.

"Es la señora Raquel Bollo. Acaba de decir por esa 'boquita' que le ha dado Dios que Anabel está perdiendo mucho dinero porque las campañas ya no la quieren", ha garantizado el tertuliano.

Nadie se lo esperaba

Este nombre ha dejado a todos con la boca abierta, ya que Raquel Bollo es muy cercana al clan Pantoja y amiga íntima de Anabel.

Belén Esteban ha sido una de las más sorprendidas del plató: "Me ha sorprendido, la verdad, porque no me lo esperaba de Raquel. No es que dude de lo que dice Kiko, pero...", ha comentado.

Vender a sus amigos

Si bien es cierto que las marcas no quieren verse involucradas en un proceso judicial de ese calibre, Hernández le recrimina a Bollo que no es justo que sea ella quien lleve la información a los platós.

"Esta señora, con tal de llenar la buchaca, es capaz de vender a todos sus amigos", ha concluido el colaborador.

Pantoja pierde dinero

El experto en marketing digital Juan Merodio ha explicado en 'El programa de Ana Rosa' que el dinero que habría perdido Anabel Pantoja como 'influencer' rondaría los 60.000 euros. Esto pone en evidencia que el caso de presuntos malos tratos está afectando a la pareja en el ámbito personal y profesional.

De momento, la jueza continúa con la investigación del caso.