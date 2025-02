Muere "repentinamente" Jesús Guerrero, el peluquero de Rosalía y Kylie Jenner

El estilista Jesús Guerrero ha muerto a los 34 años de edad y de forma "repentina e inesperada". Conocido por ser el peluquero de las 'celebrities', su fallecimiento ha conmocionado a todos sus familiares y 'fans'.

Su hermana Gris Guerrero ha comunicado su muerte en redes sociales y ha pedido ayuda a través de un GoFundMe con el que pretende poder hacer frente a los gastos funerarios. "Es con el corazón entristecido que le contamos al mundo que Jesús Guerrero se ha ido al cielo. Él es hijo, hermano, tío, artista, amigo, y mucho más", ha escrito.

"Nacido y criado en Houston, Texas, y de padres inmigrantes, Jesús aprendió a trabajar duro y soñaba con llevar sus habilidades a lo más alto. Desafortunadamente, su muerte ha llegado de forma repentina e inesperada", ha escrito Gris. "Esperamos que encontréis en vuestro corazón alguna manera de ayudar y compartáis la publicación", ha finalizado. Este 'crowdfunding' ya ha logrado recaudar más de 50.000 euros.

Jesús Guerrero, quien era peluquero de artistas como Kylie Jenner, Katy Perry, Jennifer López, Demi Moore o Rosalía ha muerto "inesperadamente", por razones que todavía se desconocen. Y ya han llegado las primeras muestras de cariño de las 'celebrities'.

La catalana Rosalía ha sido una de las primeras en reaccionar y ha publicado una fotografía de Jesús, acompañada de un "no sabes cuanto te voy a extrañar". El maquilador de Kylie Jenner , 'makeupbyariel', también ha publicado un emotivo comunicado. "Anoche experimenté el más doloroso, el dolor de aliento que he sentido cuando me enteré de que nos dejó @jesushair. La familia no siempre se asigna al nacer a veces se elige y tú eras mi familia elegida. Te lo he dicho muchas veces antes, no sé cómo podría haber hecho los últimos 10 años de todo este viaje sin ti y ahora que te has ido no estoy seguro de cómo voy a seguir igual sin ti", ha escrito en Instagram.