María José Suárez no tiene ni idea de las deudas que tiene Bertín Osborne

María José Suárez se ha dejado ver en la 81ª edición de MBFWM y allí ha hablado del momento tan especial que está viviendo. Después de la polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y sus sonadas fotografías con Iker Casillas, la modelo vuelve a estar en un perfil bajo.

Allí, la colaboradora de televisión ha confesado estar viviendo "un momento muy tranquilo", en el que está "contenta, feliz, trabajando muchísimo, mi niño está monísimo y muy feliz porque tengo mucho tiempo para dedicárselo a él".

En ese contexto, María José ha explicado que está "muy bien" y parece que no le ha afectado la última noticia que ha protagonizado su expareja, Escassi, con su fichaje en 'Supervivientes' porque "no le vi" cuando participó hace años y tampoco lo va a hacer ahora.

Y es que la modelo ha desvelado que "no veo 'Supervivientes'" porque "no es un programa que me interesa" y ha comentado que "no me ha sorprendido" su fichaje porque "ya participó en su momento".

Por último, también se le ha preguntado por el complicado momento económico que estaría pasando Bertín Osborne, con el que trabaja en Canal Sur, pero ha asegurado que "no tengo ni la menor idea, yo solo trabajo con él, mi relación con él es puramente profesional y ni sé ni conozco ni quiero saber".