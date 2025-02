¿Quién es la nueva ilusión de Laura Escanes?

Laura Escanes se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto personal como profesionalmente, según afirmó ella misma. La estrella de la plataforma 3 Cat dio las campanadas junto al cantante Miki Núñez, donde protagonizaron un dúo musical al ritmo de ‘Serem més forts’.

Desde 2023, cuando rompió con el cantante Álvaro de Luna, la 'influencer' no ha vuelto a consolidar un vínculo amoroso, por lo menos de manera oficial. Bien es cierto que –tal como adelantaron las Mamarazzis en su pódcast en EL PERIÓDICO– la creadora de contenido habría tenido su 'rollito' con Mikel Alors, técnico de cámaras de 'La Travessa', durante la grabación del programa que ella mismo presentó. Ahora, un deportista profesional se postula como la gran ilusión de Escanes en el amor.

Un nuevo amor

En enero, la cantante explicó que estaba preparada para encontrar el amor y parece que así ha sido. La escritora Anna Gurgui explicaba este miércoles en el programa ‘Ni que fuéramos Shh’ que el corazón de la 'influencer' ha sido conquistado por un esquiador que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2024.

¿Quién es el afortunado?

El príncipe azul es Joan Verdú, un conocido esquiador andorrano, de 29 años, que cuenta con 70.000 seguidores en su Instagram. El deportista debutó en 2010 y dos años más tarde logró posicionarse en los campeonatos nacionales franceses. Quedó en tercera posición en Super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno y consiguió la primera medalla para Andorra en unos Juegos Olímpicos.

Aunque aún es pronto para hablar de una relación estable, Gurgui explicaba que la cosa parece que va en serio. ”Llevaría con Joan Verdú cerca de un mes. Durante la primera semana de 2025 fue la primera vez que fueron vistos'', decía.

Teoría reforzada

Aunque a Escanes no le gusta que la relacionen con nuevos amores, Gurgui reforzó la teoría que corría por redes sociales, después de una escapada que hizo Escanes a Andorra. La escritora no ha dudado en hacer pública su información. ''Un testigo me confirma que hace una semana Escanes estaba en Barcelona y que los vio en una cafetería de la ciudad'', detallaba.

No esperamos que Laura confirme su relación, pero habrá que mantenerse atentos a futuras publicaciones en Instagram para descubrir nuevas pistas.