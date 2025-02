¿Quién es Oscar Tito, el 'influencer' irónico que arrasa en TikTok por su desinhibida publicidad?

Uno de los retos más importantes que afrontan los creadores de contenidos es diferenciarse del resto. En el universo de las redes sociales, donde hay cuentas e 'influencers' de todas las temáticas posibles, es difícil lograr algo distinto. Pero esto no ha sido un problema para Oscar Tito, que derrocha autenticidad en todos sus vídeos.

Oscar no esperaba convertirse en creador de contenido y, de hecho, es ingeniero químico. Pero su característico sentido del humor no pasó desapercibido por sus jefes, que le animaron a iniciar una carrera de cómico. Mientras hacía las prácticas de la carrera universitaria, uno de sus superiores le incitó a ello y decidió iniciar sus estudios e hizo sus pinitos como 'stand up'.

Hace unos pocos meses decidió dejar por completo la ingeniería y dedicarse a tiempo completo a ser cómico, aunque ha encontrado su verdadero sitio en las redes sociales. Con más de 200.000 mil seguidores y 5 millones de me gusta en TikTok, este peruano ha logrado conquistar al público, y a numerosas marcas, haciendo una publicidad muy auténtica.

Tito se dedica a promocionar restaurantes, gimnasios y numerosos sitios de ocio con un estilo muy particular. "Soy homosexual y marrón", dice con humor este cómico, que da voz a los tópicos del mundo LGTBI en un seguido de vídeos llamado 'Soy gay', en los que se enorgullece de su orientación sexual, que se evidencia en todos sus gestos y forma de hablar y que se ha convertido en uno de los rasgos de autor de esta desinhibida publicidad.

Sus publicaciones no exigen un gran presupuesto ni un entorno fuera de lo habitual, pero este 'influencer' ha logrado enamorar a las redes sociales con un contenido desenfadado y desvergonzado, con un estilo muy particular y con un tipo de marketing que no será facil de generar para otros creadores de contenido.