La estrella de OnlyFans Lily Phillips anuncia que está embarazada dos meses después de su polémico reto

En diciembre, Lily Phillips, actriz y famosa estrella de la plataforma para adultos OnlyFans, se propuso el peligroso reto de mantener relaciones sexuales con 100 hombres en 24 horas. El proceso fue documentado en un vídeo de YouTube y fue objeto de polémica ya que la joven de 23 años acabó con lágrimas después de escribir su estado mental tras el evento. "No sé si lo recomiendo, es como ser una prostituta en el sentido de que es una sensación diferente", explicaba la celebridad, visiblemente afectada.

Ahora, casi tres meses después, hay novedades que ella mismo ha compartido en redes sociales. La estrella está embarazada de 1-2 meses, según el test de embarazo que ha enseñado. Rápidamente su condición la ha vuelto a colocar en el foco mediático, pues todo el mundo se está preguntado quién será el progenitor.

Peligroso reto sexual

Recordemos que la actriz dedicó dos minutos a cada chico y aseguró haberse sentido "presionada para lograr que acabaran". Philips también confesó que en algunos momentos se sintió "robótica" y llegó a disociar y desconectar emocionalmente por completo: "A veces simplemente te disocias, no es como el sexo normal en absoluto". De hecho, de los 100 encuentros, al terminar, solo recordaba el rostro de unos siete chicos. "Si no tuviera todo en vídeo, no habría sabido que lo hice con 100″, reconoció.

La joven también aseguró sentirse preocupada por "decepcionar a gente que le apoya" y reconoció haber tenido dudas de continuar con el reto a partir de la 40ª persona. Aun así, después de todo el revuelo, aseguró que tenía en mente superar el record de 919 hombres establecido por Lisa Sparks en Polonia en 2004.

En un principio, los participantes tenían que presentar informes médicos de enfermedades de transmisión sexual y utilizar preservativo. La joven esperaba a los hombres en una habitación que, tras algunos encuentros, empezó a tener un "olor insoportable". Cada cierto tiempo, Philips paraba para asearse y comer.