La salud del popular presentador español Jorge Fernández, conocido por su carisma en el programa ‘La Ruleta de la Suerte’, ha puesto en el foco mediático una enfermedad poco conocida para muchos: la enfermedad de Lyme. Esta infección bacteriana, transmitida por la picadura de una garrapata infectada, puede tener consecuencias significativas si no se diagnostica y trata a tiempo. A continuación, exploraremos en detalle qué es la enfermedad de Lyme, sus causas, síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención.

¿Qué es la Enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por bacterias del género Borrelia, siendo la Borrelia burgdorferi la más común en Estados Unidos. Esta enfermedad se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas, generalmente garrapatas de patas negras o garrapatas de venado. Inicialmente, la enfermedad de Lyme suele manifestarse con síntomas como sarpullido, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Sin embargo, si no se trata en las primeras etapas, la infección puede diseminarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, causando complicaciones más graves.

La enfermedad de Lyme es causada por bacterias Borrelia. En los Estados Unidos, la Borrelia burgdorferi es la principal responsable. Estas bacterias se transmiten a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas, en particular, las garrapatas de patas negras o garrapatas de venado. Estas garrapatas son comunes en regiones como:

Noreste de Estados Unidos

Atlántico Medio

Alto Medio Oeste

Costa del Pacífico, especialmente en el norte de California

Las garrapatas pueden adherirse a cualquier parte del cuerpo, pero suelen encontrarse en áreas difíciles de detectar, como la ingle, las axilas y el cuero cabelludo. Es importante destacar que la garrapata generalmente debe estar adherida a la piel durante más de 24 horas para transmitir la bacteria.

Cualquier persona puede ser picada por una garrapata. Sin embargo, aquellos que pasan mucho tiempo al aire libre en áreas boscosas y cubiertas de hierba tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad de Lyme. Esto incluye a personas que disfrutan del camping, las excursiones, la jardinería y los trabajos en parques. La mayoría de las picaduras de garrapatas ocurren en los meses más cálidos, de abril a septiembre, cuando las garrapatas están más activas y las personas pasan más tiempo al aire libre. No obstante, las picaduras también pueden ocurrir en otras épocas del año, especialmente si las temperaturas son inusualmente altas.

Síntomas de la enfermedad de Lyme

Los primeros síntomas de la enfermedad de Lyme suelen aparecer entre 3 y 30 días después de la picadura de una garrapata infectada. Estos síntomas pueden incluir:

Eritema migratorio: Un sarpullido rojo que se agranda durante varios días y puede sentirse caliente al tacto. Generalmente no es doloroso ni pica. A medida que mejora, algunas partes pueden aclararse, dando la apariencia de un tiro al blanco.

Un sarpullido rojo que se agranda durante varios días y puede sentirse caliente al tacto. Generalmente no es doloroso ni pica. A medida que mejora, algunas partes pueden aclararse, dando la apariencia de un tiro al blanco. Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Fatiga

Dolores musculares y articulares

Ganglios linfáticos inflamados

Si la infección no se trata, puede diseminarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, causando síntomas más graves como:

Dolores de cabeza severos y rigidez en el cuello

Sarpullidos en otras áreas del cuerpo

Parálisis facial (debilidad en los músculos faciales)

Artritis con dolor intenso e hinchazón en las articulaciones, especialmente en las rodillas

Dolor que va y viene en los tendones, músculos, articulaciones y huesos

Palpitaciones del corazón

Latido cardíaco irregular (carditis de Lyme)

Episodios de mareos o dificultad para respirar

Inflamación del cerebro y la médula espinal

Dolor de los nervios

Dolores punzantes, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en una evaluación exhaustiva que incluye:

Los síntomas del paciente

La probabilidad de exposición a garrapatas infectadas

La probabilidad de otras enfermedades con síntomas similares

Los resultados de las pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio suelen buscar anticuerpos producidos por el cuerpo en respuesta a la infección. Sin embargo, estos anticuerpos pueden tardar varias semanas en desarrollarse, por lo que una prueba realizada demasiado pronto puede dar resultados negativos incluso si la persona está infectada. En estos casos, puede ser necesario repetir la prueba más adelante.

Tratamiento de la enfermedad

La enfermedad de Lyme se trata con antibióticos. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será la probabilidad de una recuperación completa. Sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar síntomas persistentes, como dolor, fatiga o dificultad para pensar, incluso después del tratamiento. Esta condición se conoce como síndrome posterior a la enfermedad de Lyme. No existe un tratamiento comprobado para este síndrome, y los antibióticos a largo plazo no han demostrado ser efectivos. No obstante, existen estrategias para aliviar los síntomas.

La prevención de la enfermedad de Lyme se centra en reducir el riesgo de contraer picaduras de garrapatas. Las medidas preventivas incluyen:

Evitar áreas donde viven las garrapatas, como zonas con césped, arbustos o bosques. Caminar en el centro de los senderos durante las excursiones.

Usar repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que contengan DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto de limón o paramentanodiol. Seguir las instrucciones de la etiqueta.

Tratar la ropa y el equipo con permetrina al 0.5%.

Usar ropa protectora de colores claros, incluyendo mangas largas, pantalones largos metidos en los calcetines.

Revisar diariamente el cuerpo de uno mismo, los niños y las mascotas en busca de garrapatas. Retirar las garrapatas con cuidado.

Ducharse y lavar y secar la ropa a altas temperaturas después de estar al aire libre.

La enfermedad de Lyme, aunque poco conocida por muchos, puede tener un impacto significativo en la salud si no se diagnostica y trata a tiempo. La experiencia de figuras públicas como Jorge Fernández contribuye a crear conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.