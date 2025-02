Terelu Campos deja a un lado la televisión: su nuevo salto profesional

El mundo del espectáculo ha sido sacudido por una noticia inesperada: Terelu Campos, rostro habitual de la televisión española, dejará a un lado sus colaboraciones televisivas para debutar como protagonista en la obra de teatro "Santa Lola". Este anuncio, realizado el pasado lunes 17 de febrero, ha generado un gran revuelo y ha despertado la curiosidad del público, que espera ansiosamente conocer más detalles sobre este nuevo proyecto. La hija de María Teresa Campos se lanza a una nueva aventura, demostrando su versatilidad y su pasión por la interpretación.

"Santa Lola" es una comedia dirigida por Lara Dibildos que promete ser "divertidísima" y con un "ritmo endiablado". Terelu Campos compartirá escenario con el actor César Lucendo, aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre sus personajes. La expectación es máxima, y el próximo 20 de febrero se celebrará una rueda de prensa donde la propia Terelu desvelará todos los secretos de la obra, que tiene previsto su estreno el 26 de abril.

La sinopsis de la obra nos transporta a un escenario surrealista: "Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, en el que un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rímmel corrido. No sabe dónde está, está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera". La trama continúa revelando que la protagonista se encuentra a las puertas del cielo, junto a San Pedro, en una situación cómica y desconcertante.

La interpretación: una pasión oculta de Terelu

Aunque el debut teatral de Terelu Campos pueda sorprender a algunos, lo cierto es que la interpretación siempre ha sido una de sus grandes pasiones. La colaboradora televisiva nunca ha ocultado su interés por el mundo de la actuación, y en los últimos años ha comenzado a dar sus primeros pasos en la profesión.

Terelu participó en la aclamada serie "Paquita Salas" de Los Javis, interpretándose a sí misma en un divertido cameo. También la hemos visto recientemente en la comedia "¿Quién es quién?", compartiendo pantalla con actores de la talla de Kira Miró y Salva Reina. Estas experiencias previas demuestran que Terelu tiene talento para la interpretación y que su salto al teatro no es una decisión improvisada, sino el resultado de un camino recorrido con pasión y dedicación.

¿Un Papel "robado"?

La noticia del fichaje de Terelu por "Santa Lola" no ha pasado desapercibida en el mundo del corazón. Durante el programa "Mañaneros", Alba Carrillo sorprendió a todos al revelar que ella también había sido considerada para el papel protagonista. "Estos datos me están trayendo una cosa a la cabeza porque me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes", confesó Alba, generando una gran expectación entre sus compañeros.

Según Alba Carrillo, ella fue contactada en noviembre para protagonizar la obra, que en principio requería a una "chica joven que se va a casar". La colaboradora televisiva admitió que la obra le pareció "brutal, divertida, muy diferente", pero que finalmente no pudo aceptar el papel debido a sus compromisos laborales. La confesión de Alba ha generado especulaciones sobre si la edad o el perfil del personaje han sido modificados para adaptarlos a Terelu Campos, o si simplemente se trataba de un proyecto diferente con una premisa similar.

Ante la sorpresa de Adela González, que le preguntó si Terelu sería la "tercera opción" para el papel, Alba Carrillo respondió con humor: "Si no se lo han ofrecido a alguien más antes, sí". La respuesta de Alba, lejos de aclarar la situación, ha añadido aún más misterio a la historia. ¿Fue Alba la primera opción? ¿Hubo otras actrices consideradas antes de Terelu? Estas preguntas, por el momento, quedan sin respuesta.

Independientemente de las especulaciones y los rumores, lo cierto es que Terelu Campos se enfrenta a un nuevo y emocionante reto en su carrera profesional. Su debut en el teatro como protagonista de "Santa Lola" representa un paso importante en su trayectoria y una oportunidad para demostrar su talento como actriz. La expectación es máxima, y el público espera ansiosamente el estreno de la obra para ver a Terelu Campos en un nuevo registro. La televisión, por ahora, queda en un segundo plano. El teatro llama a la puerta de Terelu, y ella responde con entusiasmo y determinación.