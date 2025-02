Elon Musk y su curiosa relación con Shivon Zilis, la madre de tres de sus 12 hijos e inseparable acompañante oficial

Todo aquel que rodea a Elon Musk estos días se vuelve noticia, si no que se lo digan a su hijo, el pequeño X, que acompaña al magnate a todas partes y acapara todas las miradas. Pero también a Shivon Zilis, madre de tres de sus 12 hijos y directora de operaciones de Neuralink, la empresa de neurotecnología especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, fundada y dirigida por el propio empresario, que desde hace unos meses también se deja ver a su lado y nadie entiende muy bien cuál es su relación actual.

Recientemente, Zilis acompañó a Musk en su reunión con el presidente de India, Narendra Modi. Un encuentro al que también acudió con tres de sus hijos, los gemelos Azure y Strider, los dos fruto de su relación -o como lo quieran llamar- con la directora de Neuralink, y, de nuevo, Lil X, hijo del empresario con la cantante canadiense Grimes. "¡Fue un placer conocer a la familia del Sr. Musk y hablar sobre una amplia variedad de temas!", compartió Modi con imágenes del encuentro.

Experta en IA

Shivon Zilis, de 39 años, nació en Ontario, Canadá. Su madre, Sharda N, es india, mientras que su padre, Richard Zilis, es canadiense. Graduada en Economía y Filosofía por la Universidad de Yale en 2008, Zilis trabajó como directora de proyecto en Tesla de 2017 a 2019, en los equipos de autopiloto y diseño de chips. Shivon se convirtió en un referente en los campos de la tecnología y la IA, y más tarde pasó a ser directora de operaciones de la empresa Neuralink.

El director de SpaceX y Zilis dieron la bienvenida -en secreto, hasta que los medios de comunicación lo descubrieron- a los gemelos Azure y Strider en noviembre de 2021 a través de fecundación in vitro, sin que mediara entre ellos relación sexual o romántica alguna, lo que hubiera contravenido las reglas de la compañía. La pareja soliticó meses más tarde a un tribunal en Texas que los menores llevasen el apellido de su progenitor y mantuvieran el apellido de su madre como parte de su segundo nombre. El mismo año, pocas semanas después, el CEO de Tesla tuvo su segundo hijo con la cantante Grimes por vientre de alquiler.

En 2024, la Zilis y Musk tuvieron un tercer hijo juntos a través de gestación subrogada, según el portal 'Page Six'. La pareja nunca ha hecho ninguna declaración oficial sobre su relación, pero, según medios estadounidenses, la ejecutiva de Neuralink se mudó al complejo de mansiones en Texas que Musk construyó para sus 12 hijos y madres. El empresario espera que los menores ocupen propiedades contiguas para que formen parte de las vidas de sus hermanos, y de esa forma podría programar tiempo para estar con ellos, según el 'The New York Times'.

Un gran vínculo

En la biografía de Elon Musk, escrita por el periodista Walter Isaacson, Zilis explicó que el millonario la convención para que tuviera hijos. “Realmente quiere que las personas inteligentes tengan hijos, por lo que me animó a hacer esto”. Aunque ella en un primer momento planeó usar un donante de esperma anónimo, Musk luego sugirió que él podría ser el donante y ella aceptó: “No puedo pensar en otros genes que preferiría para mis hijos”.

"Lo que tenemos se puede definir como 'uno de los vínculos amistosos más significativos que he tenido en mi vida'. De hecho, después de conocerle, le dije 'espero que seamos amigos para toda la vida'", relató la canadiense a Isaacson.

El empresario y funcionario especial del Gobierno estadounidense Elon Musk sale de Blair House, cerca de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 13 de febrero de 2025. / EFE/EPA/WILL OLIVER

Desde hace unos meses Musk y Zilis han acudido juntos a distintos eventos y la experta en IA se ha convertido en su acompañante oficial en muchos actos. De hecho, Maye Musk, madre del millonario, compartió el pasado mes de noviembre una fotografía de la pareja y los gemelos en Mar-a-Lago. La prensa internacional ya habla de que podrían ser "una pareja oficial", pero ellos de momento no se han pronunciado.