Última hora del estado de salud de Shakira: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño”

Tras la hospitalización de urgencia de la cantante Shakira en la Clínica Delgado de Lima la noche del sábado, los fans peruanos de la cantante están a la espera de las últimas noticias de su estado de salud.

La intérprete de 'Monotonía' y 'Te Felicito' se vio obligada a posponer su concierto del 16 de febrero en Perú tras sufrir un cuadro abdominal por el que fue ingresada de urgencias.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, explicaba el domingo.

Buenas noticias: Shakira recibe el alta

Los rumores sobre el estado de salud de Shakira empezaron a última hora del sábado, horas después de su llegada a Lima, donde firmó decenas de autógrafos y se hizo fotos con los fans. No obstante, esta situación no hizo pensar que horas más tarde sería hospitalizada.

Según fuentes de ‘El Mundo’, los fans de la cantante pueden respirar aliviados porque Shakira ya habría sido dada de alta. Ahora que se encuentra mejor, la cantante ha vuelto a hacer un comunicado en redes sociales en el que ha agradecido el apoyo de sus fans: "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma", ha escrito en redes, aunque no ha confirmado el alta hospitalaria.

Mensaje de Shakira en Instagram / INSTAGRAM

A la espera de novedades

Tras verse obligada a cancelar su primer concierto en el estadio Nacional de Lima, Shakira quiso tranquilizar a sus seguidores explicando que realizaría el concierto suspendido en cuanto fuera posible. “Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, expresaba en su Instagram. Ahora solo queda esperar a que la cantante cumpla con su palabra y anuncie la nueva fecha del concierto.

Su estado de salud no solo preocupa en Perú. Los fans colombianos también esperan con ansias nuevas noticias sobre la cantante, ya que tiene cinco fechas cerradas en su país para estas dos semanas. Tiene dos conciertos en Barranquilla (20 y 21 de febrero), uno en Medellín (23 de febrero) y dos en Bogotá (26 y 27 de febrero).