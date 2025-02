Anabel Pantoja la lía: unas fotos muy polémicas

Anabel Pantoja se encuentra en el ojo del huracán mediático. Tras regresar a Gran Canaria con su pareja, David Rodríguez, para conocer los últimos avances en la investigación por presuntos malos tratos a su hija Alma, de apenas dos meses, la influencer ha desatado una nueva polémica al compartir imágenes de su vida social en redes sociales. Las instantáneas, que muestran momentos de ocio como cervezas en una terraza, un concierto nocturno y una visita a una plaza, han generado un intenso debate y una oleada de críticas por parte de algunos usuarios que consideran que no es el momento adecuado para mostrar este tipo de contenido.

Tras tener que abandonar Gran Canaria por motivos laborales, David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja, regresó a la isla para reunirse con su equipo legal. El objetivo era conocer los últimos detalles de la investigación en curso por los presuntos malos tratos a su hija Alma. Según Antonio Rossi, el equipo legal transmitió tranquilidad a Rodríguez, asegurándole que podrían argumentar y justificar las lesiones de la bebé, y que el caso podría ser archivado.

Agradece el respeto y pide seguir con su vida

Por su parte, Anabel Pantoja ha expresado su agradecimiento por el interés y el respeto de los medios de comunicación. Sin embargo, también ha pedido que le permitan seguir con su vida. En este contexto, la influencer ha retomado su actividad en redes sociales, compartiendo imágenes de su vida cotidiana y de sus momentos de ocio en pareja.

Las fotografías que han desatado la polémica muestran a Anabel Pantoja y David Rodríguez disfrutando de momentos de ocio en Gran Canaria. Una de las imágenes más controvertidas es una en la que se ve un biberón junto a dos cervezas. Otras instantáneas muestran a la pareja disfrutando de un concierto nocturno y visitando una plaza. Estas publicaciones han generado una gran cantidad de comentarios negativos en las redes sociales, donde muchos usuarios critican la actitud de la influencer.

"No tiene dos dedos de frente"

Los comentarios negativos en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios consideran que Anabel Pantoja está actuando de manera irresponsable al mostrar este tipo de imágenes mientras está siendo investigada por presuntos malos tratos. Algunos comentarios son especialmente duros: "No tiene dos dedos de frente. Está siendo investigada y se dedica a dar que hablar subiendo una foto del biberón junto a 2 cervezas y el viernes noche en las fiestas del pueblo. ¿De verdad es necesario hacer ver que no tiene una vida ordenada en estos momentos?". Otros critican la foto del biberón con las cervezas, calificándola de "ordinaria e innecesaria", y señalan que "la maternidad no le ha cambiado". Algunos usuarios consideran que Anabel Pantoja es "torpe" y que, a pesar de llevar años en el mundo del espectáculo, no sabe cómo gestionar su imagen pública en momentos delicados.

#AnabelPantoja no tiene dos dedos de frente. Está siendo investigada y se dedica a dar que hablar subiendo una foto del biberón junto a 2 cervezas y el viernes noche en las fiestas del pueblo. De verdad es necesario hacer ver que no tiene una vida ordenada en estos momentos? pic.twitter.com/R0t0aU87HX — Miss Riesgo (@missdelriesgo) February 16, 2025

Sin embargo, también existen seguidores que defienden el derecho de Anabel Pantoja a publicar lo que considere en sus redes sociales. Estos usuarios argumentan que la influencer es libre de disfrutar de su vida y de compartir sus momentos de ocio, y que no hay nada de malo en ello. Se ha generado un intenso debate en torno a la pareja, con comentarios como "¿En la fiesta estaba la niña? Es que habláis por criticar nada más", "Dejad a la gente en paz, que haga lo que quiera, cansinos" o "Ella hace lo que quiere".

¿Inocencia o provocación?

La polémica generada por las fotos de Anabel Pantoja plantea una cuestión clave: ¿hasta qué punto una figura pública debe modificar su comportamiento y su imagen en redes sociales cuando se encuentra en una situación legal delicada? Algunos argumentan que es fundamental mostrar prudencia y discreción para evitar alimentar la polémica y perjudicar la investigación. Otros, en cambio, defienden el derecho a mantener una vida normal y a no renunciar a la libertad de expresión. Lo cierto es que, en el caso de Anabel Pantoja, la controversia está servida y las imágenes han generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y los límites de la libertad de expresión en el contexto de una investigación judicial. La polémica continuará sin duda alimentando el debate en los próximos días.