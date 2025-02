Shakira cancela un concierto en Perú por problemas de salud: "Estoy hospitalizada"

Shakira ha cancelado a última hora el concierto que tenía previsto para este domingo por la noche por problemas de salud. La cantante ha anunciado a sus 'fans' mediante un comunicado que está hospitalizada tras acudir el sábado por la noche de urgencias.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir de urgencias por un cuadro abdominal y estoy hospitalizada en este momento", ha escrito la cantante en la red social 'X' y en Instagram. "Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", ha continuado.

"Estoy muy triste de no poder subir al escenario en el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano", se ha sincerado Shakira. "Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes", ha asegurado. La cantante también ha anunciado que tiene intención de poder cantar en el concierto "lo antes posible" y que su equipo ya está trabajando en ello para poder darles una nueva fecha.