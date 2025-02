Qué fue de Santi Rodríguez, el frutero de '7 vidas' "agradecido" al Opus Dei que dedica su vida a ayudar a otros

Siempre recordaremos a Santi Rodríguez como el frutero de '7 vidas'. Aunque estudió Derecho en la Universidad de Granada, pronto se dio cuenta que su pasión era la interpretación. Y en Telecinco tuvo una oportunidad. Su carrera despegó en 1984, pero no fue hasta que se unió a programas como 'El Club de la Comedia' y 'La noche... con Fuentes y cía' que alcanzó la fama. La guinda al pastel la puso '7 vidas'. Participó en 85 episodios de esta exitosa serie, que llegó a cautivar a más de cuatro millones de espectadores. En el reparto brillaban grandes nombres como Amparo Baró, Javier Cámara, Paz Vega, Willy Toledo y Carmen Machi, quien luego protagonizó el popular spin-off 'Aída'. Pero, ¿qué fue de Santi Rodríguez tras su paso por la serie?

Se pasó al teatro. Se mudó a Jaén. Tiene dos hijas y su familia ha sido el motor que lo ha empujado a seguir adelante tras sufrir un infarto en 2017.

En el teatro, formó parte del exitoso montaje '5hombres.com'. Ha sido protagonista de la obra 'Ave Sosía' de la compañía Los Ulen, una reflexión sobre la rivalidad tragedia/comedia, escrita por Alejandro V. García e inspirada en Aristófanes y Plauto. Después llegó su montaje más personal 'Infarto, no vayas a la luz' y 'Espíritu, una comedia para morirse de risa', inspiradas en el susto que le dio su corazón cuando tenía 52 años. A su vez, Rodríguez también gira por varias ciudades de España con su espectáculo 'Como en la casa de uno (en ningún sitio...)'.

Relación con el Opus Dei

Sus hijos y el resto de su familia son el motor de Santi Rodríguez. En ellos se ha apoyado ante cualquier adversidad. Como en 2012, cuando vivió un verdadero calvario por razones religiosas. Amenazas de muerte a través de redes sociales, mensajes intimidatorios –"Te dan datos de cómo vas vestido", recuerda– e incluso una suplantación de identidad para dar de baja su línea de teléfono fueron algunos de los métodos que varios individuos emplearon para coaccionar al actor a la salida de sus obras. ¿El supuesto "detonante" de estas prácticas? Lucir un crucifijo y haberse declarado cristiano.

Aconsejado por sus padres, Rodríguez, quien también fue víctima de la estafa llevada por Paco Sanz, acudió a una plataforma del Opus Dei donde le dieron voz: "Les estoy muy agradecido", expresa sobre la institución donde le inculcaron "unas creencias que han sido de gran ayuda en momentos difíciles"; convicciones que, no obstante, él considera extremas en contraposición con sus "creencias razonables". Por ello, si bien en aquella época el intérprete simpatizó con la Obra y no se avergüenza "de nada", él mismo se desmarca de la prelatura: "No tengo nada que ver con gente extrema".

Una vida de ayuda a los demás

Su pasión por la interpretación y su facilidad para reírse de sí mismo han hecho de Santi, un actor capaz de usar el humor para ayudar a otras personas.

Entre sus aspectos humanos destaca principalmente su ayuda a la Asociación Síndrome de Down de Jaén y provincia de la que es Embajador. Contribuye fundamentalmente con Santi y sus amigos, una gala anual que reúne a distintos famosos que aportan su granito de arena en ayuda a las personas de la asociación.

Además, ha recibido la Medalla al Mérito Colegial en la Categoría de Oro del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. "Por diversas experiencias vividas con este magnífico colectivo ya estaba más que agradecido y ahora viene este “remate” que no esperaba y que tanta ilusión me produce", reconoció el humorista.

En la actualidad, es colaborador en el programa 'Las mañanas de RNE' en Radio Nacional de España, presentado y dirigido por Mamen Asencio. Y en La 1 participa en 'Aquí la Tierra', con Jacob Pretus.