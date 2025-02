Qué fue de Juanma y Azahara, una de las parejas más míticas de GH: son naturistas y han formado su "tribu"

Juanma y Azahara fueron una de las parejas más intensas de Gran Hermano. Lograron un nivel de complicidad que traspasó las pantallas y quedaron en hablar sobre "lo suyo" a la salida de la casa. Y lo hablaron y se entendieron tan bien que han formado una familia que denominan "la tribu". Son naturistas, veganos, se autoabastecen y viven en una casa totalmente ecológica. Como ellos mismos dicen en su libro 'Bonita la Vida' tienen “una vida en común, dos niños y varios peludos pondrían el punto y seguido a un viaje que aún tiene muchas páginas y kilómetros que recorrer.”

Cuando la pareja abandonó la casa de Guadalix, fueron muchas las dudas sobre qué había pasado con ellos. La audiencia quería saber si, al final, lo suyo había cuajado. Para contarlo, ambos escribieron un libro. "Esta es una historia de amor, pero también una historia sobre quién soy y adónde quiero ir. Es además un relato lleno de amistad, de independencia, de risas, de sueños, de libertad, de familia, de respeto por la naturaleza, de vida consciente y, sobre todo, del valor y la importancia de ser coherente con uno mismo", explica en la sinopsis del mismo.

Vida sostenible

Uno de los mayores compromisos de la pareja es vivir en sintonía con la naturaleza. En 2021 vieron cumplido su sueño de estrenar casa y la bautizaron como `Villa Felicidad´. Se trata de una finca ecológica con un gran jardín, dos plantas, tres baños, cocina abierta salón y hasta gimnasio. En su interior practican el veganismo y comparten sus recetas y filosofía de vida a través de sus perfiles de Instagram.

El amor de la pareja por la naturaleza y el mar los llevo a bautizar a sus hijos como Delmar y Natura, unos nombres que tienen un gran significado para ellos.

La familia comparten su amor por el amor. De hecho, Juanma es cofundador de “La Mar de Bien Club Sur”, una escuela de surf y paddle surf.

Diez años de amor

La pareja llevan compartiendo vida diez años. Y no ha sido un camino fácil. "Cada uno tiene una forma de ver las cosas, no tiene por qué tener razón uno u otro y es que no todo es blanco o negro... Somos bastante cabezotas y no ha sido fácil entender esto", confiesa Azahara en una publicación en sus redes sociales. Asegura que las discusiones fuertes han sido "por niveles altos de estrés y cansancio acumulado siento papis".

La maternidad y la paternidad copan gran parte de sus vidas. De ahí que a veces les cueste encontrar momentos para estar solos porque ponen por delante a la familia. "Pero sabemos que es muy necesario cuidar la pareja, es algo que sabemos que debemos trabajar", explica la exconcursante de Gran Hermano.

Juanma y Azahara, considerados uno de las parejas más especiales de la telerrealidad, tiene claro cuál es la clave del éxito de su pareja: "Para que todo vaya bien hay que comunicarse, expresar lo que se siente en cada situación".